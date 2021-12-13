Феттель получил награду за наибольшее число обгонов по ходу сезона

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил награду за наибольшее число обгонов за сезон-2021.

Гонщик совершил 132 обгона. Это лучший показатель в чемпионате. На втором месте Фернандо Алонсо из «Альпин», в активе которого 128 обгонов. Замкнул тройку гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен (127).

Феттель стал первым обладателем этого трофея. «Формула-1» объявила о создании награды в августе 2021 года.