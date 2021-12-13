Феттель получил награду за наибольшее число обгонов по ходу сезона
20:20
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил награду за наибольшее число обгонов за сезон-2021.
Гонщик совершил 132 обгона. Это лучший показатель в чемпионате. На втором месте Фернандо Алонсо из «Альпин», в активе которого 128 обгонов. Замкнул тройку гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен (127).
Феттель стал первым обладателем этого трофея. «Формула-1» объявила о создании награды в августе 2021 года.
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