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Феттель получил награду за наибольшее число обгонов по ходу сезона

20:20
Себастьян Феттель. Фото «Астон Мартин»
Себастьян Феттель. Фото «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил награду за наибольшее число обгонов за сезон-2021.

Гонщик совершил 132 обгона. Это лучший показатель в чемпионате. На втором месте Фернандо Алонсо из «Альпин», в активе которого 128 обгонов. Замкнул тройку гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен (127).

Феттель стал первым обладателем этого трофея. «Формула-1» объявила о создании награды в августе 2021 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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