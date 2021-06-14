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Магнуссен назвал условия возвращения в «Формулу-1»

23:21
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Кевин Магнуссен покинул «Формулу-1» в конце 2020 года и перешел в серии IMSA. Датчанин заявил, что вернулся бы в чемпионат, но только в топ-команду, шансов на которую у него нет.

«Если бы мне предложили Mercedes или Red Bull, я бы не отказался, — цитирует Магнуссена Autoweek. — Думаю, мало кто отказался бы. Но мне не предложат».

В минувший уик-энд экипаж Кевина Магнуссена, выступающий в серии IMSA SportsCar Championship, одержал первую победу в сезоне.

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