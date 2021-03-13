Болид «Астон Мартин» сломался во второй день тестов «Формулы-1»
12:47
Во второй день тестов в Бахрейне болид «Астон Мартин» был вынужден сойти с трассы из-за поломки.
Пилот команды Себастьян Феттель успел проехать шесть кругов. После появления технических неполадок немец был вынужден вернуться в бокс. На машине обнаружены проблемы с коробкой передач. Команда сможет продолжить тесты сразу после ее замены, сообщает пресс-служба «Астон Мартин» в Twitter.
Себастьян Феттель перешел в «Астон Мартин» в конце прошлого сезона из «Феррари». Его напарником по команде станет Лэнс Стролл.
Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят в Бахрейне с 12 по 14 марта.
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