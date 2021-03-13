Мазепин занял седьмое место во второй день тестов «Формулы-1»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал седьмым во второй день тестов «Формулы-1» на трассе в Бахрейне.

Россиянин, для которого сезон-2021 станет дебютным в «Ф-1», проехал 75 кругов.

Лучшим в тестах стал Даниэль Риккардо из «Макларена». Второе время показал гонщик «Алпайна» Фернандо Алонсо, который возобновил карьеру в «Формуле-1», замкнул тройку пилот «Ред Булл» Серхио Перес.