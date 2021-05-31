Бельгийский комментатор «Формулы-1» временно отстранен от работы за оскорбление в адрес Серены Уильямс

Бельгийский комментатор «Формулы-1» временно отстранен от работы за оскорбление теннисистки Серены Уильямс во время трансляции «Гран-при Монако», сообщает Sport1.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» встречала пилотов на финише с клетчатым флагом, означающим окончание гонки. В эфире RTBF Марк Дуэс сказал: «Серена Уильямс сегодня будет размахивать чем-то другим». Затем добавил, что американкая теннисистка — «явно не чирлидерша». Вдобавок он назвал одну из подруг Серены уродиной.

Мужчина уже извинился за свои высказывания.