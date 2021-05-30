Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом. Видео
17:16
Семикратный чемпион мира в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон выложил в Instagram видео своего прыжка с парашютом в Дубае.
«Последние несколько лет я учусь прыгать с парашютом. Это одно из моих любимых занятий в свободное время. Сегодня я впервые пытался лететь на спине, что не очень получилось. После этого я пошел потренироваться в аэродинамической трубе. Я выложу следующий прыжок, чтобы показать вам достигнутый прогресс», — написал Хэмилтон.
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