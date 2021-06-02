Квят заявил, что его не позовут обратно в «Ред Булл» из-за гордости

Российский гонщик Даниил Квят отреагировал на слова советника «Ред Булл» Хельмута Марко, который заявил о невозможности возвращения гонщика в систему команды.

«Думаю, что Марко вполне может позвонить мне. Возможно, в этот раз гордость помешает ему сделать это. Когда я возвращался в прошлый раз, это выглядело, будто «Ред Булл» признает свою ошибку. Что касается возможного возвращения — я полностью открыт для предложений. Мне нравится моя нынешняя работа с «Альпин», я стараюсь делать все, чтобы помочь команде, мне нравится атмосфера в коллективе», — приводит PlanetF1 слова Квята.

Квят выступал за «Ред Булл» с 2015 года по май 2016 года. Также в 2014 году, в период с мая 2016 года по 2017 год и с 2019 по 2020 год он выступал за дочернюю команду «красных быков», «Торо Россо» (с 2020 года команда сменила название на «Альфа Таури»).

С 2021 года Квят является резервным пилотом команды «Альпин».