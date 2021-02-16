«Альпин» представит болид на сезон 2 марта

2 марта состоится презентация болида «Альпина» на сезон-2021, сообщает сайт «Формулы-1» 16 февраля. Ранее команда называлась «Рено».

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



? Save The Date ? pic.twitter.com/R2mGKJAnLe — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2021

Болид получит название А 251. Временная ливрея черного цвета вместе с цветами флага Франции в хвостовой части.

В ближайшем сезоне за «Альпин» будут выступать Эстебан Окон и Фернандо Алонсо. Испанец ранее попал в ДТП во время езды на велосипеде, но уже выписан из больницы и будет готов к старту сезона.