«Альпин» представит болид на сезон 2 марта
18:20
2 марта состоится презентация болида «Альпина» на сезон-2021, сообщает сайт «Формулы-1» 16 февраля. Ранее команда называлась «Рено».
All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2021
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Болид получит название А 251. Временная ливрея черного цвета вместе с цветами флага Франции в хвостовой части.
В ближайшем сезоне за «Альпин» будут выступать Эстебан Окон и Фернандо Алонсо. Испанец ранее попал в ДТП во время езды на велосипеде, но уже выписан из больницы и будет готов к старту сезона.
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