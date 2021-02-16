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Контракт Риккьярдо с «Маклареном» рассчитан на 3 года

10:18
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Стали известны подробности контракта Даниэла Риккьярдо с «Маклареном». На официальной презентации болида на сезон-2021 было объявлено, что контракт с австралийским гонщиком рассчитан на 3 года, до конца сезона-2023.

«Приятно наконец-то присоединиться к команде. Кажется, прошли годы после того, как мы подтвердили переход в мае, — цитирует официальный сайт «Макларена» Риккьярдо. — Я очень рад стать водителем «Макларена» и с нетерпением жду стартов. За последние несколько лет «Макларен» проделал потрясающую работу, я жду возможность помочь команде сохранить положительную динамику».

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