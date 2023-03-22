Алонсо о шансах «Астон Мартин» на победу в гонке в этом сезоне: «Нам нужна будет помощь «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил шансы своей команды выиграть хотя бы одну гонку в этом сезоне.

«Для этого нам понадобится помощь «Ред Булл». Наверняка, это может произойти, не могут же Ферстаппен и Перес весь сезон приезжать первым и вторым. Однажды случится какая-то ошибка на пит-стопе, или возникнут механические проблемы. У Ферстаппена были неприятности с машиной в день квалификации в Саудовской Аравии — если бы это было в гонке, он бы сошел с дистанции. Будут трассы, на которых у нас будут хорошие шансы, надо постараться воспользоваться ими», — приводит The Race слова Алонсо.

Алонсо занял третье место в первой и второй гонках сезона-2023. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австралии с 31 марта по 2 апреля.