Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:57

Ландо Норрис: «На самом деле у «Макларена» все не так плохо, как может показаться»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о положении команды на старте сезона-2023.

«Да, первый опыт борьбы с Оскаром Пиастри получился интересным, мне понравилось. Команда сказала мне не слишком жестко с ним бороться, так что в итоге я его пропустил. Возможно, я бы и сам сумел достать «Уильямс». Но в итоге да, я пропустил Оскара, чуть облегчив ему жизнь. Дал ему шанс попробовать обогнать «Уильямс», и он им воспользовался. Вероятно, если бы мы боролись за очки, все было бы немного иначе, но когда речь о 16-17 позиции…

На самом деле я не думаю, что у «Макларена» все настолько плохо. Ситуация мало чем отличается от прошлогодней, скорее мы даже стали чуть лучше. Просто плотность в пелотоне заметно выросла. У нас часто возникают проблемы — у нас были проблемы с надежностью в первой гонке, потом моя ошибка в квалификации, у Оскара тоже были проблемы», — приводит слова Норриса GP Today.

Норрис в двух прошедших гонках «Формулы-1» не набрал ни одного очка и пока занимает последнее, 20-е место. «Макларен» занимает 10-е место в Кубке конструкторов (0 очков).

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководитель «Астон Мартин»: «Второй сильный уик-энд подтвердил потенциал болида»
Новости
RSS RSS
Все новости