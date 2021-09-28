«Верю, что у меня есть хорошие шансы взять титул». Роберт Шварцман пытается спасти сезон

Пилот программы SMP Racing рассказал о шансах на титул и об идеальном гоночном уик-энде.

Российский гонщик программы SMP Racing 22-летний Роберт Шварцман в 2019 году стал чемпионом «Формулы-3» и перебрался в «Формулу-2» — последнюю ступеньку перед королевской серией. Еще год назад все были уверены, что протеже «Феррари» вот-вот пересядет в болид «Ф-1». И это произошло, но пока только на тестах Скудерии. Нынешний сезон в «Ф-2» Шварцман начал не слишком удачно и сейчас занимает в общем зачете третье место, уступая лидеру 32 очка. Хуже всего, что лидер — это напарник Роберта по команде «Према» австралиец Оскар Пиастри. Для того чтобы сохранить шансы на повышение в классе, Шварцману крайне желательно на оставшихся двух этапах подняться в топ-2. В интервью «СЭ» Роберт рассказал о первом дне в картинге, поддержке «Феррари» и фанатов.

«Феррари» хочет сделать меня своим пилотом в «Формуле-1»

— Что вы думаете об обязательном сеансе FP1 для пилотов-новичков, который в настоящее время обсуждается в «Формуле-1» на 2022 год?

— Это очень-очень хорошие новости. Это позволит новичкам получать опыт на машинах «Ф-1». Надеюсь, это будет позитивный опыт для команд, позволит им интересоваться новичками и давать больше возможности с ними работать.

— Если вам не удастся достичь своей мечты и участвовать в гонках в «Формуле-1» в 2022 году, каковы ваши альтернативные планы?

— Пока что очень рано об этом говорить. У меня есть задача и цель закончить чемпионат в «Формуле-2». После окончания я уже буду думать, куда двигаться дальше.

— Насколько важна поддержка «Феррари» на данном этапе вашей карьеры?

— «Феррари» мне очень сильно помогает. Они в меня верят. Я им очень благодарен за то, что мне позволили работать в команде «Ф-1», проехать несколько тестов, что меня обучают. Они до сих пор стараются изо всех сил помочь мне попасть в королевскую серию. Надеюсь, что в дальнейшем у меня будет шанс и что у них все получится. Они помогают мне ради того, чтобы я стал не просто гонщиком, а пилотом «Феррари» в «Формуле-1». Их цель — довести меня до их команды. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы это произошло.

— Насколько важна поддержка болельщиков?

— В любом месте очень важна поддержка фанатов. Независимо от трассы и места. Это очень важный аспект. Это очень сильно заряжает.

— Если бы у вас была возможность вернуться к любому дню своей жизни, что бы вы выбрали?

— Я бы, наверное, вернулся в конец 2019 года, когда в Сочи я стал чемпионом «Формулы-3», там были и мой папа (в 2020 году он скончался от коронавируса. — Прим. «СЭ»), и все остальные. Нереальная атмосфера. Эти дни были незабываемыми. Поэтому очень сильно хотел бы вернуться туда.

Хотел бы путешествовать во времени

— Впереди еще несколько гонок. Как вы оцениваете свои шансы выиграть чемпионат 2021 года в «Ф-2»?

— Я верю в то, что у меня есть хорошие шансы взять титул. Знаю, что я могу вернуться на вершину чемпионата, я это уже делал. Поэтому я буду стараться делать все возможное, чтобы вернуться на свое место.

— Опишите свой идеальный? день, когда вы на гоночном уик-энде.

— Мой идеальный день — это быть первым, это поул-позиция и три победы в гонках. Что может быть лучше, чем побеждать во всем, что происходит?

— Какие у вас самая любимая и нелюбимая трассы?

— У меня нет любимой и нелюбимой трасс. Просто нет.

— Помните ли вы свой первый день в картинге, каким он был?

— Я помню, что это было зимой. Был совсем маленький, и там был мой папа. Было очень странно и непонятно, но очень весело, интересно и холодно. Странное чувство. Но это было давно, плохо его помню.

— Назовите свои скрытые таланты, которые хотелось бы развить и о которых никто не знает?

— Секретный талант — он на то и секретный, чтоб о нем никто и не знал. Поэтому я его секретно буду совершенствовать и улучшать, когда наступит нужное время, тогда раскрою тайну.

— Есть ли какие-то качества или сверхспособности, которыми хотелось бы обладать?

— Наверное, управлять временем, возвращаться в прошлое или уходить в будущее. Путешествовать по времени.

Вероника Ротенберг

Анастасия Варвянская