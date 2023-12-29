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10 лет назад Шумахер получил серьезную травму, после которой больше не появлялся на публике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

Десять лет назад, 29 декабря 2013 года, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер получил серьезную травму головного мозга, после которой больше не появлялся на публике.

Несчастный случай произошел на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Шумахер выехал за пределы трассы и споткнулся о камень, который не было видно из-за снега. Он упал и ударился головой о выступ скалы, его шлем раскололся.

Шумахер в критическом состоянии был доставлен в больницу в Мутье, после чего был перевезен в клинику в Гренобле. К 2014 году ему было сделано три операции, а в сентябре этого же года менеджер спортсмена Сабине Кем сообщила, что Шумахер вернулся домой, где будет проходить реабилитация. С тех пор новых и достоверных данных о его состоянии не было.

В декабре 2016 года сообщалось, что семья Шумахера потратила на его лечение 16 миллионов евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолет спортсмена.

27 декабря 2023 года Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью. Он отметил, что трагедия изменила их семью и стала очень тяжелым и плохим опытом для всех.

Михаэль и&nbsp;Ральф Шумахеры в&nbsp;молодости. «Как раньше, уже никогда не будет». Младший брат рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

54-летний Шумахер — семикратный чемпион мира. Он обладатель рекордов «Формулы-1» по числу быстрых кругов (77) и чемпионских титулов подряд (5). Также Шумахер занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

Формула-1
Михаэль Шумахер
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