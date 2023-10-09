Алонсо поздравил россиянина Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил российского гонщика Кирилла Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу.

15-летний Куцков стал первым российским чемпионом мира по картингу. Он выступает за команду DPK Racing, использующую карты FA Alonso, которые разрабатываются совместно с Алонсо.

«DPK Racing и FA Alonso Kart — чемпионы мира второй год подряд! Поздравляю Кирилла Куцкова. Большие поздравления команде», — написал Алонсо в соцсетях.