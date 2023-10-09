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Сегодня, 22:27

Алонсо поздравил россиянина Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фернандо Алонсо.
Фото Global Look Press

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил российского гонщика Кирилла Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу.

15-летний Куцков стал первым российским чемпионом мира по картингу. Он выступает за команду DPK Racing, использующую карты FA Alonso, которые разрабатываются совместно с Алонсо.

«DPK Racing и FA Alonso Kart — чемпионы мира второй год подряд! Поздравляю Кирилла Куцкова. Большие поздравления команде», — написал Алонсо в соцсетях.

Формула-1
Фернандо Алонсо
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