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Лучших мотогонщиков страны наградят 18 ноября

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В субботу, 18 ноября, в московском концертном зале Atmosphere Moscow Федерация мотоспорта России проведет торжественную церемонию, посвященную награждению лучших спортсменов-мотогонщиков по итогам сезонов 2022 и 2023 годов.

В списках ее номинантов значатся более 150 атлетов из различных дисциплин, в том числе таких как шоссейно-кольцевые мотогонки, ледовые и гаревые мотогонки (спидвей), мотобол, эндуро, мотокросс, сноубайк, суперкросс и трофи-рейды на квадроциклах.

Наградами будут отмечены чемпионы России, обладатели Кубка страны, победители международных соревнований и молодежных стартов как в личном, так и в командном зачетах. Среди тех, кто будет отмечен премией от национальной федерации, есть как максимально опытные спортсмены с огромным опытом выступлений и побед, так и молодые гонщики, за которыми будущее отечественного мотоспорта. А также организаторы соревнований, судьи, руководители комиссий по мотоциклетному спорту из различных регионов России — от Ямала до Ставрополья, от Москвы и Петербурга до Екатеринбурга и Омска.

В программе вечера помимо самой церемонии вручения наград запланирован концерт. А сами номинанты предстанут в непривычном для многих виде — в строгих костюмах и вечерних платьях. Прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на YouTube-канале команды Yakhnich Motorsport начиная с 18.20 по московскому времени.

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