Русинов надеется, что российских гонщиков допустят до соревнования в ближайшее время

Российский гонщик Роман Русинов ответил на вопрос, где за пределами России в ближайшее время может выступить его команда G-Drive Racing.

«Вопрос, к сожалению, не ко мне. Будем надеяться, что в ближайшее время нас допустят до международных соревнований. Мы готовы», — приводит слова Русинова «Спорт День за Днем».

Русинов также заявил, что в 2024 году хотел бы снова принять участие в ралли «Шелковый путь», а также поучаствовать в гонках на выносливость поучаствовать.

42-летний Русинов — пилот и менеджер команды G-Drive Racing в гонках на выносливость, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость FIA WEC (2015ruen), Европейской серии Ле-Ман (2018ruen), Азиатской серии Ле-Ман (2019/2020ruen) в классе LMP2, международной Серии Ле-Ман (2004ruen) в классе GT и серии Russian Endurance Challenge (2022) в классе CN Pro.