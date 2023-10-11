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Сегодня, 15:00

Квят примет участие в тестах японской «Супер-Формулы»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский гонщик Даниил Квят примет участие в тестах японской «Супер-Формулы», сообщает Autosport.

Пилот выступит в составе команды «Накадзима Рейсинг» на тестах новичков, которые пройдут с 6 по 8 декабря на трассе Сузука.

Японская команда рассматривает возможность подписать контракт с 29-летним Квятом на сезон-2024. В случае достижения соглашения это не помешает гонщику параллельно выступать за «Ламборгини» в серии гонок на выносливость WEC.

В сезоне-2023 Квят, выступающий в WEC за команду «Према» в паре с французом Дорианом Пеном, занимает девятое место в зачете LMP2 с 48 очками за один этап до конца чемпионата.

Даниил Квят
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