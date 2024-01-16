Михаэль Шумахер может впервые после травмы появиться на публичном мероприятии

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер может впервые посетить публичное мероприятие после травмы головы, утверждает Corriere Della Sera.

Отмечается, что в конце лета пройдет свадьба дочери бывшего гонщика Джины-Марии. Точная дата мероприятия еще неизвестна, но она пройдет на вилле на Майорке (Испания).

Дом оборудован всем необходимым для ухода за Шумахером. Но будет ли экс-пилот «Феррари» на свадьбе дочери точно неизвестно.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 55-летнего немца.

27 декабря 2023 года Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью. Он отметил, что трагедия изменила их семью и стала очень тяжелым и плохим опытом для всех.

«Как раньше, уже никогда не будет». Младший брат рассказал о состоянии Михаэля Шумахера