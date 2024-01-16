Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 22:27

Михаэль Шумахер может впервые после травмы появиться на публичном мероприятии

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер может впервые посетить публичное мероприятие после травмы головы, утверждает Corriere Della Sera.

Отмечается, что в конце лета пройдет свадьба дочери бывшего гонщика Джины-Марии. Точная дата мероприятия еще неизвестна, но она пройдет на вилле на Майорке (Испания).

Дом оборудован всем необходимым для ухода за Шумахером. Но будет ли экс-пилот «Феррари» на свадьбе дочери точно неизвестно.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 55-летнего немца.

27 декабря 2023 года Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью. Он отметил, что трагедия изменила их семью и стала очень тяжелым и плохим опытом для всех.

«Как раньше, уже никогда не будет». Младший брат рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Формула-1
Михаэль Шумахер
1
0
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
"Дакар"-2018. Главное видео
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
G-Drive Racing в гонке "24 часа Нюрбурнгринга"
Гонка "6 часов Спа" глазами команды G-Drive Racing
Шокирующий финал в Дайтоне
Финальный этап RRC "Смоленское кольцо"
7-й этап Russian Racing Championship
Russian Drift Series 2012
Нижний Новгород ждёт 7-ой этап RRC
5-й этап RRC – Moscow Raceway
Кольцевые гонки на трассе в Казани
Гонки грузовиков в Италии
Презентация гоночного турнира RRC
Ледовая "Гонка Звезд - 2012"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцман проведет сезон-2024 в составе «Феррари» в WEC

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости