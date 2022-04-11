«Недопустимое нарушение спортивного кодекса». Российский гонщик разрушил свою карьеру одним глупым жестом

15-летний россиянин Артем Северюхин уволен из картинговой команды Ward Racing за недостойное поведение на подиуме.

Картингист Артем Северюхин из уральского города Верхняя Пышма до этого понедельника был мало известен даже фанатам автоспорта. Но стал печально знаменитым буквально за несколько часов, которые, скорее всего, стоили юному спортсмену карьеры. Всего один жест уничтожил то, ради чего спортсмен работал с начальной школы. 10 апреля Артем одержал победу на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время награждения российский гонщик, выступавший из-за санкций по итальянской лицензии, продемонстрировал на пьедестале жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. После того, как видео «салюта», который сопровождался смехом спортсмена, разлетелось по соцсетях, для Северюхина наступили самые печальные последствия.

«Знаю, что я виноват, знаю, что глупо»

Сначала стало известно о том, что против Артема возбудила дисциплинарное дело Международная автомобильная федерация (FIA). Затем действия Северюхин осудила Российская автомобильная федерация (РАФ). «Российская автомобильная федерация сообщает, что Артем Северюхин получил открепление от РАФ и выступал на чемпионате Европы под итальянской лицензией, именно поэтому в протоколе у Артема стоит итальянский флаг и на подиуме звучал итальянский гимн, — говорится в заявлении РФ. — Мы также сообщаем, что считаем неприемлемым любое, даже случайное, проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов. Наши дальнейшие комментарии о том, как будет расценено происшедшее и какие меры будут применены к спортсмену, последуют позже, после заседания совета РАФ по спорту».

Ну и, в конце концов, пришло сообщение о том, что шведская команда Ward Racing, за которую выступал юноша, расторгла в ним контракт. «Ward Racing осуждает действия пилота Артема Северюхина как проявление неспортивного поведения, недопустимое нарушение этического и морального спортивного кодекса и объявляет о невозможности продолжения дальнейшего сотрудничества и расторжении контракта», — говорится в официальном заявлении.

«Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие, но это не так, — объяснил свое поведение Северюхин в видеообращении к болельщикам. — Я никогда не поддерживал нацизм, считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества». По словам Северюхина, некие иностранные знакомые объяснили ему, что в Италии принято ударять себя по груди в области сердца, высказывая благодарность. «Я хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Я знаю, что я виноват, знаю, что глупо. Готов понести наказание», — отметил пилот.

Воспринимается совершенно однозначно

Болельщики отмечают в соцсетях, что Артем действительно, возможно, имел в виду «римский салют» (удар себя кулаком в грудь и выброшенная вперед правая рука). Это приветствие существует с античных времен, однако вопрос не в том, откуда корни этого действия, а как сейчас оно воспринимается окружающими. А воспринимается это совершенно однозначно как нацистский символ — во многом из-за того, что «римский салют» поначалу использовали в качестве партийного приветствия итальянские фашисты, а затем его модернизированный вариант — немецкие национал-социалисты.

Поэтому сейчас очень неубедительными выглядят рассказы о том, что на самом деле Северюхин якобы хотел поблагодарить родных из России и почему-то использовал для этого древний жест. «Римский салют» давно взяли на вооружение ультраправые фанаты римского футбольного клуба «Лацио», за который в свое время вроде бы болел лидер фашистов Бенито Муссолини. В 2005 году игрок команды Паоло Ди Канио, салютовавший таким образом трибунам на стадионе, получил штраф в 10 тысяч евро и потом вынужден был объясняться, что не является сторонником нацизма.

В общем — случайно или намеренно, — но гонщик Северюхин поступил очень глупо, буквально в одно мгновение загубив свою карьеру. Пятно человека, способного спровоцировать скандал на ровном месте, будет лежать на нем еще очень долго, даже если он еще получит возможность стартовать на международном уровне или в России.

Особенно обидно, что этот юноша сейчас — один из немногих россиян, продолжающих выступления за границей. На фоне санкций перед всеми нашими гонщиками и штурманами было поставлено условие — либо гоняться под нейтральным флагом, подписав политическую декларацию, либо стартовать с лицензией другой страны. В итоге под нейтральным флагом сейчас, например, участвует в соревнованиях Александр Смоляр в «Формуле-3», а некоторые гонщики, как Северюхин, предпочли иностранную лицензию. Но основная масса пилотов из РФ в такой ситуации предпочла отказаться от международных стартов вообще.