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Сегодня, 14:03

Экипаж Никиты Мазепина выиграл первый этап сезона Азиатской серии Ле-Ман

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Команда 99 Racing.
Фото «СЭ»

Команда 99 Racing, в составе которой выступают Никита Мазепин, Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти, выиграла первый этап нового сезона Азиатской серии Ле-Ман. Он проходил в Малайзии, на знаменитой трассе «Сепанг».

В упорной борьбе команде Мазепина удалось опередить AF Corse. Третье место заняла команда DKR Engineering.

Перед началом сезона российский пилот заявил журналистам, что давно не сидел за рулем гоночной машины на асфальте: «но надеюсь, что опыт не потеряется».

Никита Мазепин
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