Чагин покинул пост руководителя «КАМАЗ-мастер»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин покинул свой пост, сообщает пресс-служба гоночной команды. 53-летнего автогонщика сменит Эдуард Николаев.

При этом, Чагин останется в команде и возглавит правление «КАМАЗ-Автоспорт». Пост руководителя он занимал с 2013 года.

Чагин является семикратным чемпионом «Ралли Дакар».

С 2015 года гонщик совмещает спортивную карьеру с работой руководителем проекта «Ралли Шелковый путь».

39-летний Николаев является пятикратным победителем «Ралли Дакар».