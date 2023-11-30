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Сегодня, 21:17

Чагин покинул пост руководителя «КАМАЗ-мастер»

Руслан Минаев
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Владимир Чагин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин покинул свой пост, сообщает пресс-служба гоночной команды. 53-летнего автогонщика сменит Эдуард Николаев.

При этом, Чагин останется в команде и возглавит правление «КАМАЗ-Автоспорт». Пост руководителя он занимал с 2013 года.

Чагин является семикратным чемпионом «Ралли Дакар».

С 2015 года гонщик совмещает спортивную карьеру с работой руководителем проекта «Ралли Шелковый путь».

39-летний Николаев является пятикратным победителем «Ралли Дакар».

КАМАЗ-мастер
Владимир Чагин
Эдуард Николаев
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