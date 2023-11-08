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Сегодня, 14:18

Мик Шумахер рассказал, почему ему не подходит «Формула-Е»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер рассказал, что не планирует переходить в «Формулу-Е».

«Буду честен и скажу, что нет. Мне нравятся двигатели внутреннего сгорания и запах топлива. К сожалению, «Формула-E» на данный момент не является для меня подходящей категорией», — сказал Шумахер на YouTube-канале TuttoMotoriWeb.

Мик Шумахер выступал за «Хаас» с 2021 по 2022 год, лучшим результатом 24-летнего немца было шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

В сезоне-2023 Шумахер является резервным пилотом «Мерседес».

Мик Шумахер
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