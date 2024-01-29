АМК-ФСО проведет соревнования по мотокроссу «На приз имени В.П. Чкалова»

Автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы охраны Российской Федерации (АМК-ФСО) планирует провести 3 февраля, на следующий день после 120-й годовщины со дня рождения Валерия Чкалова, соревнование по мотокроссу «На приз имени В. П. Чкалова».

Место проведения — мототрек мотоклуба «Галлакс», который находится в районе деревни Бородино Мытищинского района Московской области.

Подробнее с регламентом соревнований можно ознакомиться по ссылке.