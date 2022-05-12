Авто / мото
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 12:49

Петров: «Сироткин знает автоспорт изнутри. Его мнение и видение только поможет развитию!»

Петров отреагировал на информацию о назначении Сироткина на должность исполнительного директора РАФ
Читать «СЭ» в

Российский автогонщик Виталий Петров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о назначении российского гонщика Сергея Сироткина на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

«Я думаю, что всегда очень хорошо, когда спортсмен становится главой федерации, как Кириленко, например президент РФБ. Здесь Сироткин, который знает автоспорт изнутри. Его мнение и видение только поможет развить автоспорт. Очень хорошая новость», — сказал Петров корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также пресс-служба РАФ сообщает, что экс-исполнительный директор Сергей Иванов с этого момента исполняет обязанности советника президента организации.

Изменения коснулись и должности ответственного секретаря федерации. Теперь вместо Светланы Шаховой его функции исполняет Кирилл Случевский.

Сергей Сироткин
0
Читайте также
Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет
Почему так много русских поселилось в Мексике? И каково сейчас путешествовать с российским паспортом по Америке? «Лига Героев», день первый
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ермилин поддержал назначение Сироткина: «Молодой, энергичный, умный. Надеюсь, все будет хорошо»

«Отличный выбор!». Косаченко — о назначении Сироткина директором автомобильной федерации
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости