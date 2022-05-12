Ермилин поддержал назначение Сироткина: «Молодой, энергичный, умный. Надеюсь, все будет хорошо»

Советник президента Российской автомобильной Федерации по «Формуле-1» Игорь Ермилин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Сироткина на пост исполнительного директора РАФ.

«Когда-то все меняется. Теперь эстафета передана молодым. Сергей давно в автоспорте. Можно сказать, с детства. Сейчас он будет выполнять функцию человека, который финансово и административно будет управлять федерацией. Молодой, энергичный, умный. Почему нет? Отлично отношусь к этому. Надеюсь, что все будет хорошо. Выведет российский автоспорт на новый уровень? Усилиями одного человека в такой ситуации... Исполнительный директор общественной организации — это не так позиция, которая является ключевой. Уверен, что Сергей приложит все усилия, чтобы это произошло. Однако его функционал ограничен определенными вещами. Думаю, в рамках своих компетенций он сделает все возможное».

Сергей Сироткин провел один сезон в F1. В 2018 году он выступал за команду Williams и заработал одно очко на Гран-При Италии.