Авто / мото
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 12:56

«Отличный выбор!». Косаченко — о назначении Сироткина директором автомобильной федерации

Косаченко считает правильным решение назначить Сироткина исполнительным директором РАФ
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко прокомментировала назначение Сергея Сироткина на пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

«Отличный выбор! Человек с высшим образованием и с прекрасной гоночной карьерой. Дай ему бог здоровья. Надеюсь, теперь автомобильный спорт заработает в России», — сказала Косаченко «СЭ».

РАФ объявила о назначении Сироткина сегодня, 12 мая.

26-летний Сироткин — бывший гонщик «Формулы-1». Россиянин провел один сезон в гоночной серии в качестве боевого пилота: в 2018 году он выступал за «Уильямс» и занял 20-е место в личном зачете с 1 очком. Лучшим результатом спортсмена стало 10-е место на «Гран-при Италии».

Также Сироткин выступал в младших формульных сериях и дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана».

Оксана Косаченко
Сергей Сироткин
0
Читайте также
Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет
Почему так много русских поселилось в Мексике? И каково сейчас путешествовать с российским паспортом по Америке? «Лига Героев», день первый
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петров: «Сироткин знает автоспорт изнутри. Его мнение и видение только поможет развитию!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости