Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко прокомментировала назначение Сергея Сироткина на пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

«Отличный выбор! Человек с высшим образованием и с прекрасной гоночной карьерой. Дай ему бог здоровья. Надеюсь, теперь автомобильный спорт заработает в России», — сказала Косаченко «СЭ».

РАФ объявила о назначении Сироткина сегодня, 12 мая.

26-летний Сироткин — бывший гонщик «Формулы-1». Россиянин провел один сезон в гоночной серии в качестве боевого пилота: в 2018 году он выступал за «Уильямс» и занял 20-е место в личном зачете с 1 очком. Лучшим результатом спортсмена стало 10-е место на «Гран-при Италии».

Также Сироткин выступал в младших формульных сериях и дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана».