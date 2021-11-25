Легендарный гонщик Тарквини завершит карьеру на этапе Кубка мира по турингу в Сочи

Легендарный итальянский гонщик Габриэле Тарквини завершит свою карьеру на финальном этапе Кубка мира по турингу в Сочи (FIA WTCR VTB Race of Russia 2021), информирует пресс-служба соревнований. Гонки пройдут в ближайшие выходные, 27 и 28 ноября.

«Конец карьеры — это конец карьеры, и в любом случае этап в Сочи будет для меня очень важен. Это не будет обычным завершением сезона, так как я заканчиваю свое выступление в гонках. Есть ли у меня какие-то особые ощущения от того, что завершаю карьеру на трассе «Формулы-1»? Я не был еще ни разу в Сочи, поэтому мне скорее интересно попробовать новую для себя трассу», — цитирует Тарквини пресс-служба АНО «РОСГОНКИ».

Отметим, что перед финальным этапом борьбу за титул сохраняют сразу шесть гонщиков. Лидирует в личном зачете француз Ян Эрлаше, далее группа преследователей: бельгиец Фредрик Вервиш, аргентинец Эстебан Геррьери, уругваец Сантьяго Уррутье, французы Иван Мюллер и Жан-Карлу Вернэ, и легенда кузовного автоспорта Габриэле Тарквини.

«Я надеюсь в Сочи выиграть подиум и завершить карьеру красиво. Это моя основная цель в заключительных гонках», — добавил Тарквини.

При этом на старт в Сочи выйдут и российские пилоты — wild card для участия в финальном этапе WTCR выдали пилотам команды LADA Sport ROSNEFT Кириллу Ладыгину и Михаилу Митяеву.

Напомним, по правилам данной серии формат гоночного уик-энда выглядит следующим образом: две свободные практики, квалификация и две гонки.

Протяженность круга на трассе Сочи Автодрома составляет 5 километров 848 метров, поэтому дистанция первой гонки из девяти кругов составит 52 километра 632 метра, а второй — 64 километра 328 метров (всего 11 кругов).