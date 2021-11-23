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На FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 будет увеличена квота по зрителям

На FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 согласовали увеличение квоты по зрителям до 15 процентов
12:26

Роспотребнадзор и главный санитарный врач РФ Анна Попова согласовали возможность проведения финального этапа WTCR с увеличением квоты по вместимости до 15 процентов от общей заполняемости зрительских трибун, сообщается на сайте.

Помимо основной программы в перерывах между заездами болельщиков ожидает выступление ди-джея и духовой кавер-группы. Также они смогут посетить выставку «Королевские гонки» и музей.

Кроме того, окончательно утверждена спортивная программа финального этапа WTCR. Формат будет выглядеть следующим образом: две свободные практики, квалификация и две гонки.

В субботу, 27 ноября, в 9.30 (мск) начнется первая сессия свободных заездов, а завершится день стартом в 15.00 (мск) квалификационной сессии. В воскресенье, 28 ноября, первая гонка начнется в 12.15 (мск), а второй заезд — в 14.15 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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