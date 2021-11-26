Лидер сезона FIA WTCR Ян Эрлаше посадил дерево оливы в Орнитологическом парке

Действующий чемпион и лидер сезона-2021 француз Ян Эрлаше посадил именное дерево оливы в Природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности перед стартом финального этапа FIA WTCR VTB Race of Russia 2021, в котором станет известен победитель Кубка мира в личном и командном зачетах.

Посещение Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности становится доброй традицией для участников гоночных заездов на «Сочи Автодроме». В сентябре 2021 года именные деревья оливы посадили российские гонщики Роберт Шварцман и Даниил Квят. Сочи по праву можно назвать автоспортивной столицей России — на протяжении многих лет звезды мировой величины на трассе «Сочи Автодрома» сражаются за звание сильнейших пилотов в различных гоночных сериях. Спортсмены, для которых скорость и драйв — это жизнь, за пределами трека при поддержке АНО «РОСГОНКИ» вносят весомый вклад в экологию региона.

«Конечно, в детстве я помогал сажать деревья, но это не в счет. Сегодня же я посадил дерево самостоятельно впервые в жизни. Раньше я жил на юге Франции и там были оливковые парки, где я собирал оливки, делал масло. Так что, я люблю оливки, — приводит слова Эрлаше пресс-служба АНО «РОСГОНКИ». — Мне уже рассказали, что рядом с моей оливой посажены деревья Роберта Шварцмана и Даниила Квята, и для меня это честь. И в целом Россия для меня очень эмоциональная страна в плане автоспорта, так как я начинал свою карьеру, выступая за российскую команду».

Этап в Сочи — заключительный в сезоне, в субботу 27 ноября пилотов ждет квалификация, а в воскресенье 28 ноября — две гонки. Для завоевания второго подряд титула 25-летнему Эрлаше осталось совсем немного — не растерять преимущество в 36 очков. А для его команды победа в Кубке мира станет третьей кряду (Cyan Racing Lynk & Co лидирует с отрывом в 64 очка).

«Мы намерены получить титул, это основная цель. Не совсем уверены, что получится выиграть гонки в Сочи, так как наша машина не совсем подходит для этой трассы, но мы сделаем максимум и постараемся заработать как можно больше очков, чтобы стать лучшими, — отметил Эрлаше. — В 2015 году я ездил по Сочи Автодрому, это классный трек. Для туринговых машин — это длинная трасса вокруг Олимпийского парка. Будет непросто, ведь маленькая ошибка будет стоить дорого, но трасса классная, я очень с нетерпением жду гонки».

Продажа билетов на FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 открыта на официальном сайте компании-промоутера. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна «Сочи Автодрома», откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах.

Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности — уникальная территория общей площадью почти 300 га и состоит из 14 кластеров, на которых представлены различные ландшафты: озера с пологими берегами и мелководьями, залежи и пустыри с травянистой растительностью, заболоченные дренажные каналы, парковая зона с декоративными насаждениями, пойменные леса и предгорья. За время работы природного парка на его территории специалистами выявлено присутствие 206 видов птиц, 32 из которых занесены в Красные книги России и Краснодарского края.