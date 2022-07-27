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Сегодня, 14:05

Квят поделился ожиданиями от дебюта в NASCAR

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Российский гонщик Даниил Квят высказался о дебюте в NASCAR.

«Сейчас я хочу потратить много сил на NASCAR, чтобы сделать все возможное для того, чтобы быть конкурентоспособным. После карьеры в «Формуле-1» я хочу заниматься чем-то действительно классным, крутым. И после «Формулы-1» я вряд ли мог придумать что-то круче NASCAR, это уж точно.

У NASCAR Cup Series очень богатая история, эти гонки чрезвычайно популярны как в США, так и во всем мире. Мне кажется, что NASCAR удается сохранять отличный баланс между современными соревнованиями и гонками старой школы.

И мне было очень любопытно попробовать себя в этих гонках. Ведь это очень жесткие гонки. В них гоняются очень жесткие ребята, на самом высоком уровне. Я уже несколько лет хотел попробовать себя в этих гонках, и вот теперь у меня наконец-то появилась такая возможность», — приводит слова Квята autosport.com.

Квят будет выступать за команду Team Hezeberg. Он дебютирует в NASCAR на дорожной конфигурации «Индианаполиса» 31 июля.

Источник: https://www.autosport.com/nascar/news/kvyat-after-f1-i-cant-see-anything-cooler-than-nascar/10344039/
Даниил Квят
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