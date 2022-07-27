Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 03:27

Квят намерен бороться за титулы в NASCAR

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Квят.
Фото Global Look Press

Российский гонщик Hezeberg Даниил Квят рассчитывает на борьбу за призовые места в NASCAR. 28-летний россиянин дебютирует в новой для себя гоночной серии на трассе в Индианаполисе в эти выходные.

«Очень рад возможности дебютировать в серии NASCAR в Индианаполисе. NASCAR всегда интриговала меня, и я был увлечен этой серией. Мне не терпится добиться успеха. Надеюсь, буду бороться за победы и титулы в будущем. Судя по тому, что я видел на видео, трасса в Индианаполисе сложная, но я с нетерпением жду этого испытания», — цитирует пресс-служба команды Квята.

Даниил Квят. Квят возвращается в топовые автогонки. Он дебютирует в главной серии мира после «Формулы-1»!

Ранее Квят выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Даниил Квят
0
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квят подтвердил, что дебютирует в NASCAR в Индианаполисе 31 июля
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости