Квят намерен бороться за титулы в NASCAR

Российский гонщик Hezeberg Даниил Квят рассчитывает на борьбу за призовые места в NASCAR. 28-летний россиянин дебютирует в новой для себя гоночной серии на трассе в Индианаполисе в эти выходные.

«Очень рад возможности дебютировать в серии NASCAR в Индианаполисе. NASCAR всегда интриговала меня, и я был увлечен этой серией. Мне не терпится добиться успеха. Надеюсь, буду бороться за победы и титулы в будущем. Судя по тому, что я видел на видео, трасса в Индианаполисе сложная, но я с нетерпением жду этого испытания», — цитирует пресс-служба команды Квята.

Ранее Квят выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури».