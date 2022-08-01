Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 00:04

Ветеран NASCAR отреагировал на дебют Квята в серии: «Нужно отдать ему должное»

Ветеран NASCAR Мартин отреагировал на дебют Квята в серии
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пятикратный вице-чемпион гонок NASCAR Марк Мартин прокомментировал дебют российского пилота Даниила Квята в серии.

«Нужно отдать Квяту должное. Сегодня он развил действительно хорошую скорость, учитывая, что он впервые имел дело с чем-то, больше похожим на танк, по сравнению с его бэкграундом», — написал Мартин в Twitter.

Квят выступает в NASCAR за команду Team Hezeberg. Он дебютировал в серии на дорожной конфигурации «Индианаполиса» 31 июля.

По ходу гонки машина Квята заглохла на 29-м круге. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи, где инженеры попытались идентифицировать проблему.

Источник: https://twitter.com/markmartin/status/1553837162184839169?s=20&t=jWitBq4vJOB9IJ3dp3WK0g
Даниил Квят
0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квят поделился ожиданиями от дебюта в NASCAR
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости