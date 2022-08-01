Ветеран NASCAR отреагировал на дебют Квята в серии: «Нужно отдать ему должное»

Пятикратный вице-чемпион гонок NASCAR Марк Мартин прокомментировал дебют российского пилота Даниила Квята в серии.

«Нужно отдать Квяту должное. Сегодня он развил действительно хорошую скорость, учитывая, что он впервые имел дело с чем-то, больше похожим на танк, по сравнению с его бэкграундом», — написал Мартин в Twitter.

Квят выступает в NASCAR за команду Team Hezeberg. Он дебютировал в серии на дорожной конфигурации «Индианаполиса» 31 июля.

По ходу гонки машина Квята заглохла на 29-м круге. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи, где инженеры попытались идентифицировать проблему.