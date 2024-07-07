Магучих побила мировой рекорд, простоявший 37 лет. Неожиданное достижение накануне Олимпиады

Чемпионка мира по прыжкам в высоту удивила на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Ярослава Магучих показала выдающийся результат на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. 22-летняя украинка преодолела планку на высоте 2,10 м, улучшив на один сантиметр мировой рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии. Это достижение держалось с 1987 года и считалось одним из самых незыблемых в легкой атлетике. В разное время к нему пытались подступиться россиянки Анна Чичерова и Мария Ласицкене. Однако наши спортсменки с 2015 года допускались до международных стартов с огромными ограничениями, а последние два с половиной года вообще не имеют возможности выступать на международной арене. В итоге мечту многих поколений высотниц исполнила Магучих.

Попытки россиянок

Женские соревнования по прыжкам в высоту в Париже за три недели до Олимпиады украсила дуэль действующих чемпионок мира. Магучих выходила в сектор как победительница ЧМ-2023 на открытом воздухе, а австралийка Никола Оляслагерс — как триумфатор ЧМ-2024 в закрытых помещениях. В марте в Глазго представительница Зеленого континента сумела опередить украинку на два сантиметра, но сейчас уроженка Днепропетровска оказалась сильнее главной соперницы. При этом Оляслагерс тоже, казалось бы, в неплохой форме. Никола, как и Магучих, со второй попытки взяла гроссмейстерскую для современных женских прыжков высоту в 2,01, а вот дальше феерила только Ярослава.

Украинка во второй попытке покорила 2,03, затем уже в ранге победительницы турнира подняла планку до 2,07. И снова одолела ее с запасом со второй попытки, установив личный рекорд. И, в конце концов, на бис атаковала «вечное достижение» Стефки Костадиновой. Мало кто ожидал, что у Магучих получится, ведь месяц назад на чемпионате Европы в Риме Ярослава выиграла с результатом 2,01 — и это был ее лучший прыжок в текущем летнем сезоне. Возможно, и сама чемпионка мира не верила в удачу. Тем не менее все сложилось, и 37-летний рекорд пал. Напомним, что Костадинова показала 2,09 м 30 августа 1987 года на чемпионате мира в Риме.

Рекордом России в женских прыжках в высоту сейчас владеет Анна Чичерова, которая прыгнула на 2,07 на чемпионате страны в 2011 году. Рекорд Бриллиантовой лиги до сегодняшнего дня принадлежал Марии Ласицкене, показавшей результат 2,06 в 2017 году в Лозанне. Наша чемпионка тоже многократно штурмовала заветные 2,10, но удача была не на ее стороне. Правда, на Олимпиаде-2020 в Токио Мария обыграла и Магучих, и Оляслагерс. Кто знает, что бы сейчас было с рекордом, если бы чиновники международной федерации не ставили в карьере россиянки искусственных препятствий.

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Прорыв сразу на пять сантиметров

Магучих подавала большие надежды с 17 лет, с тех пор как выиграла свой первый этап Бриллиантовой лиги. Однако долгое время Ярославе не давались большие титулы. Она проиграла Ласицкене на ЧМ-2019, потом уступила на Олимпиаде в Токио — не только Марии, но и Олислагерс (выступавшей под девичьей фамилией Макдермотт), заодно угодив в политический скандал из-за объятий с россиянкой. На ЧМ-2022 в Юджине Ярослава, будучи абсолютным фаворитом в отсутствие Ласицкене, умудрилась уступить первое место по попыткам шведке Элеоноре Паттерсон. И только прошлым летом украинка наконец реализовала потенциал, став чемпионкой мира с результатом 2,01. Однако нынешний рекорд выводит Магучих в другую лигу. Теперь от нее ждут на Олимпиаде только золота — и давление будет огромным.

В прежние годы ближе всех к рекорду Костадиновой приближалась хорватка Бланка Влашич. В 2009 году сестра экс-футболиста ЦСКА Николы Влашича взлетела в Загребе на 2,08. Правда, в 2006-м эту высоту брала еще и шведка Кайса Бергквист, но скандинавка сделала это в закрытом помещении, где фиксируются свои рекорды. Последние 13 лет никто из девушек выше чем на 2,06 не взлетал. Магучих брала эту высоту только в зале на турнире в Словакии в 2021 году. На открытом воздухе предыдущим личным рекордом Ярославы были 2,05, показанные в 2022-м в Брюсселе. И тут такой внезапный прорыв в Париже — сразу на пять сантиметров. Как бы то ни было, у нас теперь новая рекордсменка мира, а лучшие высотницы планеты получили новый ориентир.