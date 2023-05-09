Бегуний оскорбили предназначенными для домохозяек призами. Феминистки в гневе

С заявлениями о недопустимости мачизма в Испании выступили даже министр и чиновники.

Организаторы 19-го ежегодного забега Carrera de la Mujer («Женский забег») в Мадриде вынуждены были извиняться после критики из-за сексистских призов. Победительницам вручили кухонные комбайны и другую технику. Но еще саркастичнее поступили с призерами, которые проиграли, — им подарили продукты питания с низким содержанием жира. В соцсетях начался настоящий переполох.

Если ты выиграешь — ты домохозяйка

При этом акция с забегом полна добродетели. Средства отправляются на исследования рака и борьбу с болезнью, а также организациям, защищающим права женщин, и проводится он в испанский День матери. В 2023-м на забег собралось 30 тысяч участников. Выиграла Ивана Загорац, пробежавшая 7 километров за 24 минуты 7 секунд, причем опередила на секунду свою сестру-близнеца Сладжану. Представляют их в западных СМИ сербками, хотя вся их профессиональная деятельность связана с Хорватией.

Получила одна Загорац... кухонный комбайн от спонсоров. Другим, в том числе ее сестре, достались обезжиренные продукты. Испанское министерство по вопросам равноправия (а есть и такое) назвало призы сексистскими. Министр по делам равноправия, открытая бисексуалка Анхела «Пэм» Родригес написала в Twitter: «Если ты выиграешь — ты домохозяйка, а если нет, то, по крайней мере, похудеешь».

Депутат мадридского парламента Алехандра Хасинто высказалась еще жестче: «Мачизм заключается в том, что подарки женщинам должны быть связаны с работой по дому. Государственная политика должна служить предотвращению того, чтобы женщины выполняли в основном эти задачи». Символично, что участницы забега ранее позировали в футболках «Сегодня девушки побеждают!»

carreradelamujer.com

Не учли потенциальные сексистские последствия

Организаторы оказались более принципиальными, чем можно было подумать, — они защищали призы, утверждая, что они были предназначены для пропаганды здорового питания среди спортсменок. Однако позже все же опубликовали заявление с извинениями — мол, не учли потенциальные сексистские последствия присуждения призов.

— Мы принимаем критику, мы еще раз приносим наши извинения, если кто-то был оскорблен, и обещаем принять необходимые меры, чтобы избежать подобных противоречий в будущем. Мы проводим почти ежедневную самоцензуру, чтобы предотвратить негативные комментарии. Сожалеем, что проект, в котором приняли участие 32 тысячи женщин и который в течение 19 лет пропагандировал здоровый образ жизни и спорт среди женщин, боролся с раком и утверждал роль женщин в спорте и в обществе в целом, вовлечен в этот спор, — говорится в заявлении. Хотя в нем говорилось и то, что они не считают подарки сексистскими.

При всей несуразности ситуации проблема сексизма поднимается в спорте все активнее, причем именно в разрезе отношения организаторов к участницам. На недавнем теннисном турнире в Мадриде в день рождения испанцу Карлосу Алькарасу подарили многоярусный торт с золотой отделкой, в то время как белоруске Арине Соболенко подарили гораздо более скромный одноярусный пирог. Впрочем, здесь могли бы вмешаться сторонники отмены всего русского и белорусского и сказать, что Соболенко не заслуживала никаких сладостей, а билета домой. На том же турнире поменяли мальчиков и девочек, подающих мячи, на моделей.

Гораздо показательнее история прошлого года из Нидерландов, где чемпионке мира на треке Эллен Ван Дейк на гонке Bloeizone Fryslan титульным партнером соревнований оказался сайт для взрослых, специализирующийся на секс-игрушках. Победительнице подарили атласную повязку на глаза, игральные карты «Камасутра», смазку и вибратор. «Призы в женском велоспорте определенно становятся все интереснее», — иронически тогда комментировала спонсорский презент Эллен ван Дейк, вспомнив о том, что несколько лет назад на тех же стартах чемпионке вручили пылесос.