Спортсменка заставила извиниться за сексистский показ ее выступления. Оператор навел камеру на ее ягодицы

Швейцарка Йоханна Фарбер возмутилась из-за нездорового интереса бродкастеров чемпионата мира по скалолазанию к отпечаткам рук, которые были видны пониже ее спины.

Вокруг недавно завершившегося в Москве чемпионата мира по спортивному скалолазанию разгорается скандал, организованный 23-летней швейцаркой Йоханной Фарбер, которая выступает в болдеринге — дисциплине, где нужно штурмовать сложные препятствия. Звезд с неба эта девушка не хватает, на чемпионате мира завершила турнир на стадии полуфинала и итоговом 19-м месте.

Зато Йоханна считается одной из самых привлекательных спортсменок в своем виде спорта. А еще у нее во время выступления — то ли случайно, то ли в шутку — остался на ягодицах отпечаток ладони. Спортсменки обрабатывают руки и препятствия тальком, поэтому в том, что он попал на одежду, в принципе, ничего особенного нет. Но операторам эта штука понравилась. И показывая попытку Фарбер, камера несколько раз крупно засняла тот самый отпечаток. Казалось бы, смешно и забавно. Но не для швейцарки, которая категорически против подобных шуточек.

Йоханна Фарбер. Фото Instagram

Почему скалолазание боится феминисток

Тут еще надо учитывать, что в карьере Фарбер подобный эпизод уже был, причем совсем недавно. В июне на этапе Кубка мира она тоже заставила бродкастеров извиняться за неподобающий показ.

— Если честно, какого черта?! — цитирует Daily Mail пост Йоханны в Instagram. — Показывать это в замедленной трансляции по телевизору и на YouTube крайне неуважительно. Меня это очень расстраивает. Я спортсменка и выступаю, чтобы показать свой лучший результат. Когда я думаю, что это видели тысячи людей, я чувствую себя ужасно. Нужно прекратить воспринимать женщин в спорте как сексуальные объекты и начать ценить их выступления.

После этого поста страница Фарбер в соцсети почему-то была удалена. Впрочем, президент Международной федерации скалолазания Марко Сколарис полностью поддержал девушку.

Йоханна Фарбер и роковой отпечаток.

— Сколько раз нам нужно напомнить, чтобы научиться, наконец, делать это правильно?! — раскритиковал Сколарис операторов и режиссеров. — Мы приносим свои извинения спортсменке и всей нашей спортивной семье за случившееся на чемпионате мира.

Спортивному скалолазанию сейчас действительно нужно быть крайне осторожным. Дисциплина суперуспешно дебютировала в олимпийской программе в Токио, да и чемпионат мира в Москве прошел удачно. Если все так и пойдет, скалолазание имеет все шансы надолго прописаться в программе Игр. А это — совсем другое финансирование и огромные возможности.

Скандалы с феминистками и противниками сексуализации женщин — точно плохая реклама в глазах МОК, который всеми силами бьется за гендерное равенство. Поэтому неудивительно, что перед Фарбер лично извинился президент международной федерации. И уж наверняка телевизионщиков теперь предупредят строго, и мы вряд ли увидим подобные крупные планы в будущем.

Нассер боролась за купальник, а норвежки — против него

Вообще, еще несколько десятилетий назад такое сложно было себе представить. Тогда, наоборот, теннисистки боролись за право играть в коротких юбках, а легкоатлетки и гимнастки — выступать в купальниках, а не закрытых трико. Есть пример бегуньи на 400 метров нигерийского происхождения Сальвы эйд Нассер, которая выступает за Бахрейн. В начале своей карьеры Нассер выглядела вот так:

Сальва эйд Нассер.

Сальва эйд Нассер. Фото Instagram

Есть целые виды спорта, так или иначе построенные на сексуализации спортсменок. Художественные гимнастки выступают в купальниках с юбочками или обтягивающих комбинезонах. В фигурном катании в соревнованиях среди пар большинство программ так или иначе показывают романтические отношения мужчины и женщины. Популярность женского пляжного волейбола во многом основана на внешности спортсменок. И многих девушек это устраивает и даже радует. К тому же привлекательная внешность и восхищение поклонников зачастую монетизируются.

Но так не у всех. Например, немецкая команда в спортивной гимнастике на Играх в Токио выступала в комбинезонах вместо купальников. Таким образом спортсменки тоже протестовали против сексуализации и говорили, что соревноваться в открытой одежде им некомфортно.

Норвежские гандболистки. Фото Instagram

Скандал разгорелся этим летом и на чемпионате Европы по пляжному гандболу, когда норвежки вышли на матч за третье место в шортах вместо бикини. Европейская федерация гандбола церемониться не стала и оштрафовала команду на 1500 евро за нарушение правил униформы. В правилах этого вида спорта действительно оговорена максимальная длина одежды, и шорты норвежек туда никак не укладывались. Скандальная история закончилась тем, что на защиту норвежских гандболисток встали все феминистки мира во главе с поп-звездой Пинк. Она и выплатила злополучный штраф.