Мария все еще восстанавливается после травмы, а Ярослава штурмует 2,07 м

В легкой атлетике перед Олимпийскими играми безумие. В каждом втором виде — совершенно запредельные результаты. С каждым стартом топ-листы сезона обновляются, летят мировые рекорды, которые стояли по 20-30 лет.

Победа Кнороз

Очередной бал сумасшествия прошел в воскресенье в Стокгольме. Ямаец Гэйли дал 8,55 м в длину, кубинка Алмаза выиграла 800 м с 1,56,88, а Фемке Бол с четвертым результатом в мировой истории выкосила 400 м с/б — 52,37.

Все это было аперитивом перед выступлением главного шведского легкоатлета современности — Арманда Дюплантиса. 21-летний шестовик в очередной раз устроил потрясающее шоу, сначала с куском преодолев некогда космические 6,02 м, а потом предприняв попытку побить свой же мировой рекорд. На этот раз 6,19 м устояли.



Для нас самое интересное происходило в секторах. На «Бриллиантовой лиге» дебютировали сразу две Полины. Лукьянчикова стала шестой в длине (6,55). А вот Кнороз — победила! Двумя днями ранее она уже выиграла одни соревнования в Швеции, взяв 4,70 м. А теперь с прыжком на 4,71 м зацепила еще более престижный турнир. И тем самым в очередной раз поставила вопросительный знак над решением ВФЛА не включать ее в десятку олимпийцев, несмотря на седьмой результат в мировом рейтинге.

В пятницу 21-летняя шестовичка выступит на следующем этапе — в Монако. И этот старт будет еще более показательным, потому что в небольшом, но очень гордом государстве ожидается максимально представительный состав — с нашей чемпионкой мира Анжеликой Сидоровой, олимпийской чемпионкой Катериной Стефаниди и американской звездой Сэнди Моррис.

Ласицкене сейчас не позавидуешь

Что же до Стокгольма, то едва ли не главные для России события происходили в женской высоте. Мария Ласицкене соревнования пропускала. Хотя до последнего планировала выступить в Швеции. Видимо, травма все еще не дает ей возможности прыгать в полную силу. И от этого очень тревожно. У Маши толком не получился зимний сезон, не задалось начало летнего — и все это уже не может не сказываться на ее уверенности. А тут еще эта дурацкая травма. Хотя всю карьеру трехкратная чемпионка мира умудрялась обходиться без них. Для нее такая вынужденная пауза в разгар сезона — что-то новое.



И надо же, что как раз в максимально сложный для великой спортсменки момент в карьере в женской высоте пошел всплеск результатов. В июне Надежда Дубовицкая из Казахстана установила рекорд Азии — 2,00 м. Никола Макдермот бабахнула в Швеции по рекорду Австралии — 2,01 м. Ну а главная в секторе сейчас — Ярослава Магучих из Украины. В Стокгольме 19-летняя вице-чемпионка мира красиво прыгнула 2,03 м. А потом была очень близка к заоблачным 2,07 м. Только посмотрите на эту сумасшедшую попытку.

Если так пойдет дальше, то Магучих не только выиграет в Токио, но и мировой рекорд Стефки Костадиной (2,09 м), который стоит 34 года, побьет.

Что же касается Марии, то ей сейчас не позавидуешь. Впереди ее первая Олимпиада, но сейчас она впервые за шесть лет не в роли абсолютного лидера, а одна из. Да еще со всем клубком внезапно обрушившихся проблем. Ласицкене как никто заслуживает олимпийской медали, но завоевать ее в Токио будет очень непросто. Тенденции не в пользу россиянки.

Вся надежда — на характер. Благо он у Марии железный. Нам остается только верить в нее и в маленькое чудо.

Стокгольм (Швеция). Бриллиантовая лига

Женщины. 800 м. Алманза (Куба) — 1.56,28. 400 с/б. Бол (Нидерланды) — 53,33. Шест. 1. Кнороз (Россия) — 4,71. Высота. 1. Магучих (Украина) — 2,03. Длина. 1. Шпанович (Сербия) — 6,88... 6. Лукьянчикова (Россия) — 6,55.

Мужчины. 1500 м. 1. Черуйот (Кения) — 3.32,30. Длина. 1. Гэйли (Ямайка) — 8,55. Шест. 1. Дюплантис (Швеция) — 6,02.