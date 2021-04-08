В США придумали новый способ находить допинг. России придется дополнительно заплатить на него миллион долларов?

Американские ученые представили принципиально новую идею допинг-тестирования — суперэффективную и супердорогую.

На этой неделе в мировом антидопинге взорвалась настоящая бомба. Прямо сейчас она не связана с громкими дисквалификациями, но потенциально способна разоблачить десятки звездных нарушителей. Причем из числа тех, кто сейчас чувствует себя в полной безопасности.

Группа ученых из Флориды представила на научной конференции свое изобретение. Это прибор, который позволяет находить в организме спортсменов следы стероидов. В том числе так называемых дизайнерских, то есть изготовленных штучно и до сих пор неуловимых для контроля.

— Подпольные лаборатории находят способы обходить допинг-контроль примерно с той же скоростью, как мы его усиливаем, — рассказал автор проекта доктор Кристоф Шинар. — Но если нам действительно удалось создать метод, который будет определять любые возможные следы стероидов, даже еще не известных на данный момент, то допинг-тестирование перестанет опаздывать, как это было в последние 40 лет.

Комната для проведения допинг-проб. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чудо-прибор позволит избавиться от перепроверок?

До сих пор ключом к успеху для антидопинга была информированность. Чтобы что-то найти в пробе, для начала нужно было знать, что искать. Поэтому так долго оставались безнаказанными и так резко потом сыпались все известные допинговые империи. ГДР в 1970-1980-х, Китай, Россия — везде использовались препараты, которые на тот момент на контроле ловить не умели.

Потом — часто не без помощи информаторов — антидопинговым лабораториям удавалось заполучить образец допинга и научиться его определять в пробах. И дальше следовали многочисленные положительные тесты, массовое лишение медалей и большой скандал. Но чаще всего это происходило уже спустя годы после самих соревнований. Не зря же МОК пришлось установить десятилетний срок хранения для допинг-проб с Олимпийских игр. Вовсе не потому, что чиновникам так нравится перераспределять медали задним числом. Просто иначе допинг-тестирование за нарушителями никак не успевает.

И вот, похоже, американским ученым удалось совершить прорыв. Говоря простым языком, их новый прибор позволяет расщеплять молекулы стероидов таким образом, чтобы отличать вещества эндогенного происхождения (то есть естественным образом вырабатывающиеся в организме) от веществ экзогенного (искусственного), а также предсказывать молекулярные формулы допинговых препаратов.

То есть теперь не нужно знать заранее химическую формулу того или иного стероида, чтобы его найти. Прибор сам разберется, что есть допинг, и выдаст готовый результат. Фактически это крест на процветающем ныне рынке дизайнерских стероидов. Ведь считалось, что достаточно минимального изменения в формуле препарата, чтобы он снова стал неуловимым для контроля.

Спектрограф позволит усилить антидопинговый контроль. Фото Евгений Дзичковский

Миллион долларов за метод

У нового метода есть всего одно но. Спектрограф, который необходим для его осуществления, стоит в районе миллиона долларов. И это в дополнение к стандартному набору лаборатории и обычному спектрографу, который тоже весьма недешев.

У ВАДА нет практики спонсирования аккредитованных лабораторий. Скорее агентство, наоборот, выдвигает список оборудования, который должен присутствовать в каждой лаборатории, и неважно, из каких средств оно будет приобретено. В случае отсутствия нужной аппаратуры лаборатория теряет аккредитацию, а с ней и право проведения допинг-тестирования.

При этом любое оборудование устаревает. На данный момент стандартный срок службы — лет пять, по его истечении все приборы нужно покупать заново. Например, если Московской антидопинговой лаборатории после всех дисквалификаций разрешат тестировать на допинг прямо завтра, то, скорее всего, она не сможет этого сделать. За время закрытия с 2015 года все приборы безнадежно устарели, их нужно закупать заново. Примерная стоимость — несколько миллионов долларов.

Так что, вероятнее всего, если метод американских ученых будет одобрен, стоимость работы любой из 30 аккредитованных лабораторий просто вырастет на миллион долларов. Но при этом можно будет сэкономить на количестве перепроверкок и ловить нарушителей с первой же попытки. Если все подтвердится, то первых скандалов, спровоцированных новым методом контроля, можно ждать уже на Олимпиаде в Токио.