Американка Ша'Кэрри Ричардсон пробежала стометровку с шестым результатом в истории. На Играх в Токио она попытается стать самой быстрой женщиной планеты.

На небольшом турнире в американском Остине случилась мега-сенсация. 21-летняя Ша'Кэрри Ричардсон промчалась стометровку за 10,72. Это — шестой результат за всю историю легкой атлетики! А если вычесть Мэрион Джонс, которая вскоре попалась на допинге, то вообще пятый. Причем из действующих спортсменок быстрее Ричардсон были только ямайская звезда Шелли-Энн Фрэзер-Прайс и ее соотечественница Элейн Томпсон.

Пока Ричардсон выглядит как новый «Усэйн Болт в юбке». Ведь она и 200 метров бежит с феноменальным результатом 22,00. А еще, американке — только 21 год! Сейчас она — явный фаворит Олимпийских игр в Токио и претендент на звание самой быстрой женщины планеты.

Свое имя для каждого цвета волос

Первое, что бросается в глаза — Ша'Кэрри предельно экстравагантна. Таких ярких спортсменок в мировом спринте не было, пожалуй, со времен легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер. C ней юную американку, кстати, постоянно сравнивают. У Ричардсон яркие прически, всегда огромные ногти и много татуировок. Интересно, что для каждого цвета волос она использует даже отдельное имя!

— Когда мои волосы красные, я Ша'Кэрри, когда я блондинка — то Ла Нэй, а когда выбираю натуральный темный цвет — то Лил Си Рич, — объясняет бегунья. — Каждый цвет — под свое настроение и состояние души. Красный — мощный, доминирующий. Когда хочу немного успокоиться, то оставляю волосы темными. Блондинка я — когда дома в Техасе, или когда долго не была дома и очень соскучилась.

Как и у многих ее подруг по команде, у Ричардсон сложная семейная история. Ее в детстве бросила мама, а в старших классах школы девушка пыталась покончить с собой. Выросла американка в Техасе, но уже два года как живет и тренируется во Флориде.

Звезда Ричардсон зажглась в студенческом спорте, где она еще в 2019-м крушила все рекорды. Перед чемпионатом мира в Дохе 19-летняя американка объявила о переходе в профессионалы — то есть получила возможность официально зарабатывать как профессиональный спортсмен. А еще, попала в зону ответственности ВАДА. Ведь в студенческой лиге допинг-тестирование по этой линии не проводится.

Тренер объяснил присутствие допинга многократным сексом

Ричардсон сменила статус одновременно со своим ровесником — прыгуном с шестом Мондо Дюплантисом. Но вот их карьеры пока складываются по-разному. Дюплантис побил мировой рекорд, выиграл серебро чемпионата мира и чемпионат Европы. Ричардсон, напротив, в 2019-м не сумела отобраться в сборную США в Доху, показав на отборе на стометровке только 11,15. Для сравнения, всего за две недели до этого на студенческом турнире NCAA она бежала ту же дистанцию за 10,75.

Все это, конечно, способствует определенным подозрениям. Тем более случай с Ша'Кэрри не единичный. NCAA не признает Всемирный антидопинговый кодекс — у ассоциации своя программа борьбы с запрещенкой. Далеко не все американские студенты, которых попав под систему допинг-контроля ВАДА, впоследствии подтверждают свой потенциал. Не способствует абсолютному доверию к Ричардсон еще и тот факт, что ее тренирует Деннис Митчелл, олимпийский чемпион Барселоны-92 в эстафете 4х100 метров.

В 1998-м, уже под занавес карьеры, его дисквалифицировали за повышенный уровень тестостерона. Причем объяснение Митчелла вошло в историю как одно из самых анекдотичных. Будущий тренер Ричардсон объяснил избыток тестостерона тем, что прямо перед сдачей пробы он выпил пять бутылок пива и минимум четырежды занимался сексом с женой. «У нее был день рождения, так что женщина заслужила хороший подарок», — заявил Митчелл на слушаниях.

Деннису не поверили и дисквалифицировали на два года. А спустя много лет, в 2008-м, ему пришлось выступить свидетелем по делу своего бывшего соперника — Тревора Грэма. Того самого наставника Джастина Гэтлина, который стал ключевой фигурой в деле лаборатории «Балко». И Митчелл признался, что сам Грэм делал ему инъекции гормона роста.

Это заявление не имело никаких юридических последствий. Так что Митчелл продолжает работать и сейчас имеет все шансы привезти из Токио вместе со своей ученицей олимпийское золото. Если Ричардсон, конечно, сумеет показать на отборе свой результат. Пока главная ее задача — забыть о провале двухлетней давности и подтвердить на главном старте те же быстрые секунды, что и на маленьких турнирах.