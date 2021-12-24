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Допинг Скандалы

Знаменитого американского тренера дисквалифицировали пожизненно. Сначала за допинг, а потом — за секс

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 12:15
Альберто Салазар. Фото Getty Images
Альберто Салазар. Фото Getty Images
Наставник многих звезд легкой атлетики тренер Альберто Салазар пожизненно отстранен от тренерской работы по решению Центра безопасного спорта США.
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Салазар в настоящее время отбывает дисквалификацию за распространение допинговых препаратов. Тренер долгие годы растил звезд длинного бега, включая четырехкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фара, и возглавлял влиятельный центр Oregon Project. Последняя из его звездных учениц — голландская бегунья Сифан Хассан, которая на Играх в Токио сделала уникальный дубль, взяв золото на дистанциях 5000 и 10000 метров.

Но Салазара на этой Олимпиаде уже не было. Еще в 2019-м его признали виновным в распространении запрещенных средств и дисквалифицировали на четыре года. Хотя ни один из знаменитых учеников не был пойман на допинге и не свидетельствовал против тренера. Американское антидопинговое агентство USADA вело Салазара долгие годы и поймало в итоге на очень косвенных доказательствах.

Максимум, что предъявили Салазару — это владение тестостероном и применение его в отношение одного из своих сыновей, который не является спортсменом. Тренер оспаривал свою дисквалификацию в CAS, но безуспешно. Тем не менее, уже через несколько лет он мог бы вернуться к работе. Если бы не внезапно всплывшие новые обстоятельства.

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Он говорил, что у меня самая большая задница на линии старта

Практика показывает, что наказать человека за любой вид абьюза или сексуального насилия в западном мире куда проще, чем даже за допинг. Например, свидетельские показания против Салазара дала его бывшая ученица бегунья Мэри Кэйн. Она сказала, что тренер постоянно критиковал ее за лишний вес и заставлял взвешиваться на глазах других бегунов. Вследствие чего девушка получила психологическую травму и вообще чуть не бросила спорт.

Многие наши фигуристки или гимнастки, которых взвешивают на глазах у всех трижды в день, такой душевной хрупкости, наверное, не поймут. Но Кэйн подала на Салазара в суд и потребовала 20 миллионов долларов в качестве компенсации морального ущерба. Суд Орегона решения по делу еще не вынес.

Потом появилась еще одна бегунья, Эми Йодер Бегли. В отличие от Кэйн, она уже давно ветеран, участница Олимпийских игр в Пекине-2008 на дистанции 10 000 метров. Бегли вспомнила, что много лет назад Салазар выгнал ее из группы, заявив, что у девушки «самая большая задница на линии старта». По совокупности всех этих обвинений независимая американская организация SafeSport дисквалифицировала Салазара пожизненно.

Случилось это еще летом 2020-го, тренер снова подал апелляцию, но вот теперь окончательно ее проиграл. Причем, согласно данным SafeSport, Салазару удалось успешно оспорить эпизоды эмоционального насилия. Но было еще и сексуальное. Поэтому вердикт — пожизненный бан, без всяких возможностей для дальнейших апелляций.

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Салазар как Чегин, даже памятник был

История Салазара парадоксальна. Тренера много лет подозревали в допинге, но ничего конкретного ни у кого из его учеников не нашли. Потом появились люди, которые упрекали его в психологическом насилии и грубости — но и тут Салазару удалось отбиться. В итоге Альберто наказали за сексуальное насилие и/или абьюз, хотя нет ни одного свидетеля, кто открыто заявил бы об этом.

У SafeSport наверняка такие показания есть. Но несмотря даже на движение #MeToo, в публичном пространстве на Салазара в этом смысле никто не жаловался. И это странно, учитывая, против скольких звезд за последние годы поступили такие обвинения. А тут — дисквалифицированный тренер с дурной репутацией тирана...

Как бы то ни было, пожизненный бан Салазара — безусловное благо для мировой легкой атлетики. В плане запрещенки — это такой американский вариант нашего скандального специалиста по спортивной ходьбе Виктора Чегина, только еще умноженный в несколько раз. Истории похожи до деталей: фамилию Салазара недавно убрали с одного из зданий тренировочного кампуса, а тренировочный проект Oregon пришлось закрыть. Компания-спонсор его больше не поддерживает, хотя изначально была на стороне Салазара и даже финансировала его первые апелляции. Этот же путь прошел и российский спорт, только чуть раньше: от полного отрицания и сочувствия допингерам — то принятия наказания и гнева в адрес обманщиков.

Но, видимо, в случае с Салазаром речь шла не только о допинге. За что тренер и поплатился.

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