Американского тренера привлекли за допинг. А британцы скрывали его сексуальные домогательства к подросткам

Жесткие обвинения в адрес человека с говорящими именем и фамилией Раны Райдера.

В зарубежной легкой атлетике все снова не бог весть как. Несмотря на то, что главные злодеи, российские спортсмены, от нее отлучены и бан продлевается с неумолимой регулярностью уже 15 раз, непристойности продолжаются. И американский тренер Рана Райдер умудрился собрать из них букет — и допинг, и домогательства, а пропитанная аристократизмом и пуританством Британская легкоатлетическая федерация помогала эти темные делишки скрывать.

Американца подозревают в помощи с допингом

Но обо всем по порядку. Райдер — известный в мире легкой атлетики тренер, начинал в США, в течение последних лет пригодился и британцам, и нидерландцам, сейчас работает со множеством спортсменов в американской Флориде, имел трудовые контакты с самыми разными федерациями и спортсменами. В Токио-2020 его подопечный канадец Андре де Грасс стал олимпийским чемпионом на 200 метрах, до этого золото в Лондоне и Рио-де-Жанейро брал в тройном прыжке американец Кристиан Тэйлор. В общем, человек заслуженный.

Но при этом... необычный. В Instagram он постит цитаты американских ученых и поэтов почему-то на фоне Далай-ламы.

Или вот так реагирует на челлендж с открытием бутылок ногой.

Есть и посты с мемами про котов, и много другого забавного.

Но в последние недели вокруг Райдера явно сгущаются тучи. В начале ноября агентство SafeSport объявило о расследовании в отношении тренера, на которого были поданы многочисленные жалобы за домогательства. А теперь, как сообщает британская пресса, легкоатлетическая дисциплинарная организация Athletics Integrity Unit собирается привлечь Райдера по делу о допинге на Олимпиаде-2020.

Именно AIU ведет расследование по делу нигерийской бегуньи-спринтера Блессинг Окагбаре, которая тренируется у Райдера. 33-летняя Окагбаре брала бронзу на Олимпиаде в прыжках в длину еще в Пекине, а затем перепрофилировалась на бег и в Токио дошла до полуфинала на стометровке. Но была отстранена от соревнований — в допинг-пробе от 19 июля обнаружили гормон роста. В некоторых источниках даже фигурирует ЭПО. Теперь расследователям предстоит выяснить, причастен ли к этому американский наставник. Официальных комментариев от организации пока не было «ради сохранения целостности расследования». Результаты ожидаются в начале 2022 года.

Если допинговое дело в пассиве тренера — первое, то по домогательствам Райдер уже явно имеет солидную кредитную историю. Американцы расследуют свои случаи домогательств, но есть и другие, уже позабытые.

Британцы покрывали домогательства

Как поведало на прошлой неделе издание Daily Mail, оказалось, что Британская федерация легкой атлетики в 2014 году уже проверяла обвинения в отношении Райдера, который на тот момент тренировал спринтерскую группу сборной страны. Тогда Рана якобы домогался до 18-летней спортсменки (ему самому было 44). Но дело замяли. Райдер, правда, быстро оставил пост и перебрался в сборную Нидерландов. Причем соседей через Ла-Манш честолюбивые британцы о проблемах предупреждать не стали, сказав, что все обвинения — слухи. Интересно, что если тогда отношения между спортсменами и тренерами были просто «не рекомендованы», то теперь они в Британии полностью запрещены (тоже спорный момент).

После публикаций SafeSport UK Athletics опомнились и решили все-таки выпустить пресс-релиз, в котором призывали всех своих спортсменов прекратить сношения (в широком смысле этого слова) с тренером. Некоторые, как призерка Олимпиады-2016 Деррил Нейта, вняли совету. Другие, как Адам Джемили, остались.

Сам Райдер и его адвокат все обвинения отвергают. Что в допинге, что в домогательствах. Адвокат тренера Райан Стивенс заявил, что будет отчаянно защищать клиента от посягательств со стороны обеих организаций и что никаких доказательств стороны не предоставили. Сама Окагбаре, кстати, обвинения тоже отвергает, что для гормона роста и тем более ЭПО довольно нетипично.

Интересно, что будет, если отзащищать удачно не получится и обвинения окажутся обоснованными? Особенно по антидопинговому кейсу. Запросит ли международная федерация проверку всех допинг-проб подопечных этого заслуженного человека? Или, может быть, Нигерию лишат флага на ближайшем чемпионате мира?