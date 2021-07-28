«Виновен в сексуальном и психологическом насилии». Тренер, подготовивший десятки олимпийцев, получил пожизненное отстранение

Позор американца Альберто Салазара — одного из самых уважаемых специалистов в беге на средние и длинные дистанции.

Центр безопасности спорта SafeSport объявил о пожизненном отстранении от спорта американского тренера Альберто Салазара. 62-летнему специалисту вменяют в вину «нарушения сексуального и эмоционального характера». Полтора года назад Салазар, воспитавший десятки мировых звезд в беге на средние и длинные дистанции, получил четырехлетнюю дисквалификацию за распространение запрещенных препаратов. Очевидно, что нынешнее решение SafeSport — это окончательный крах одного из самых успешных тренеров в легкой атлетике и сильнейший удар по репутации компании Nike, которая более 20 лет финансировала проект Салазара «Орегон».

Странности в поведении

SafeSport пока не конкретизировал новые обвинения против скандального специалиста, однако характер дел, которые эта организация расследует с 2017 года, не судит Салазару ничего хорошего. Американский центр безопасности спорта обычно занимается жалобами на домогательства и психологическое давление в отношении спортсменов. После того, как вокруг тренера начал раскручиваться допинговый скандал, некоторые его бывшие подопечные жаловались на оскорбления в тренировочном лагере «Орегон» и подрыв здоровья в результате принудительной сгонки веса. Но, видимо, Салазар не гнушался и сексуальным насилием — благодаря поддержке щедрого спонсора он чувствовал себя абсолютно безнаказанным.

В 2019-м бегунья Мэри Кейн в интервью The New York Times рассказывала, как Салазар из-за лишнего веса публично обзывал ее «жирной коровой». В результате 16-летняя на тот момент спортсменка стала страдать анорексией, у нее упал уровень эстрогена, на протяжении трех лет не было менструаций, а кости за короткий период ломались пять раз. Участница Олимпиады-2008 Эми Йодер Бегли написала в Twitter о том, как ее выгнали из проекта «Орегон» из-за отказа от сгонки веса. На странности в поведении Салазара и его помощников также жаловалась его бывшая ученица Кара Гучер — именно с ее откровений в отношении тренера началось допинговое расследование, которое обернулось дисквалификацией тренера в конце 2019 года.

Сам Салазар неоднократно отрицал обвинения — и в допинге, и в жестоком обращении с подопечными. При этом он признавал, что ради достижения результата мог поговорить с воспитанником на повышенных тонах. «Однако я отрицаю утверждения, что в проекте «Орегон» кто-либо подвергался насилию или гендерной дискриминации», — заявлял Альберто. Однако расследование SafeSport показало, что все это ложь. В результате в дурацком положении оказался не только тренер, но и компания Nike, которая на протяжении двух десятилетий финансировала деятельность Салазара, до последнего верила в его невиновность, предоставляла ему лучших адвокатов и даже назвало в честь тренера здание в своем кампусе в Бивертоне.

Противозачаточный тестостерон

Проект «Орегон» Альберто Салазара до недавнего времени считался гордостью американской легкой атлетики. Выходец из семьи кубинских эмигрантов, Салазар сам в прошлом был отличным стайером и ультрамарафонцем. Но главное: во время спортивной карьеры он подружился с руководством компании Nike, которое затем вкладывало деньги в тренерские идеи Альберто на протяжении четверти века. Эта дружба оказалась настолько крепкой, что ее не поколебал первый допинговый скандал с воспитанницей Салазара — Мэри Деккер-Слейни, случившийся в далеком 1996 году.

Во время олимпийского отбора к Играм в Атланте в допинг-пробе бегуньи, которой тогда было 37 лет, обнаружили шестикратное (!) превышение содержания тестостерона. Спортсменка объяснила этот феномен употреблением противозачаточных таблеток. Сначала ее дисквалифицировали, но под давлением спонсоров Салазара — вернули на дорожку и дали возможность выступить на Олимпиаде. Апелляция на оправдательный приговор рассматривалась три года и в итоге Деккер все-таки признали виновной. Но это не поколебало репутацию Альберто как тренера.

В 2001 году Nike был запущен проект «Орегон» во главе с Салазаром, который стремился вернуть американским бегунам конкурентоспособность на средних и длинных дистанциях. Одной из главных надежд в этом плане был марафонец Гален Рапп. Как выяснится в последствии, уже в 2002 году 16-летний на тот момент спортсмен получал инъекции тестостерона (возможно, в качестве терапевтического исключения). Позже Рапп станет рекордсменом США и серебряным призером Олимпиады-2012, первым американцем с 1964-го года, завоевавшим олимпийскую медаль на дистанции 10000 м. Обвинения в нарушении им антидопинговых правил, прозвучавшие в 2015 году, не подтверждены и не опровергнуты до сих пор.

«Мы ничего не знали»

Много было разговоров о сотрудничестве Салазара с олимпийским чемпионом Мо Фара. Но как только вокруг тренера запахло жаренным, британский бегун поспешил разорвать с ним все отношения. Дела Альберто пошли под откос с 2015 года, когда несколько его бывших спортсменов и соратников, обвинили тренера в использовании запрещенных препаратов и других нелегальных практиках. Тогда Альберто в ответ написал гневное письмо, пригрозив судом за клевету. Но затем публично выступила Кара Гучер, бронзовый призер чемпионат мира-2007, заявившая, что Салазар в 2011 году пытался без медицинских показаний навязать ей сильнодействующие лекарства, приговаривая, что для победы хороши любые средства.

Картину дополнил бывший помощник Салазара Стив Магнесс, признавшийся, что в 2012 году организовал для эндокринолога Джеффри Брауна поставки L-карнитина. На основе этой разрешенной в спорте аминокислоты Браун и Салазар разработали смесь, повышающую уровень тестостерона, и якобы настаивали на ее применении спортсменами в виде запрещенных внутривенных инъекций, угрожая в противном случае разрывом контракта. Кроме того, Магнесс видел, как Рапп пьет неизвестные таблетки, которые выдавал ему Салазар. После этого у USADA не осталось других вариантов, кроме как начать расследование.

Следствие шло целых четыре года. Показания против тренера дал еще и экс-рекордсмен США в беге на 5000 метров Датан Риценхайн. Но процесс сильно замедляли спонсоры Салазара — нанятые Nike адвокаты подали на USADA в арбитражный суд. Тем не менее, вина тренера и врача была доказана. Причем, сильнее всего Альберто аукнулся гель с тестостероном. Специалист говорил, что использовал его в личных целях — как кардиологический препарат (в 2007-м он чуть не умер из-за остановки сердца накануне тренировки). Однако выяснилось, что тренер испытывал мазь и на своих сыновьях (которые не являются спортсменами) с целью выяснить, в каких дозах средство ловится допинг-контролем, а в каких — нет.

Результаты своих экспериментов Салазар обсуждал в переписке с руководством Nike. То есть, спортивный бренд в этой ситуации был не пострадавшей стороной, а соучастником. Вообще спонсор так и не признал вины тренера, заявив об отсутствии в группе Салазара «допинговой системы». Проект «Орегон» был закрыт в 2019 году с формулировкой, что «в такой нервной обстановке спортсмены не могут полноценно продолжать свои занятия». Причем спонсор пообещал и дальше помогать всем бывшим подопечным Альберто.

Уже после дисквалификации Салазара медали на ЧМ завоевали его бывшие ученики Сифан Хасан Донаван Брейзер, Йомиф Кеджелча и Констанце Клостерхалфен. Все они утверждают, что ничего не знали о допинговых махинациях тренера, и вообще — расследование USADA в основном затрагивает период, когда их еще не было в Орегоне. Никто из этих спортсменов не подвергся каким-либо санкциям. Некоторые их них сейчас готовятся стартовать на Олимпиаде в Токио. Ну, а параллельно кто-то из бывших подопечных Альберто пожаловался на давление и домогательства в SafeSport. И в результате мы больше никогда не увидим этого тренера на легкоатлетических аренах. Если конечно, он не выиграет апелляцию на решение о пожизненной дисквалификации.