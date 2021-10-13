От американского тренера Альберто Салазара требуют 27 миллионов долларов за издевательства

Бывшая восходящая звезда легкой атлетики из США Мэри Кейн подала в суд иск на 27 миллионов долларов против своего бывшего тренера Альберто Салазара. Известный специалист обвиняется в жестоком обращении с несовершеннолетней на тот момент спортсменкой в тренировочном лагере в Орегоне.

Кейн занималась с Салазаром четыре года, в ходе которых, по словам девушки, он жестко контролировал ее питание и многократно публично унижал юную спортсменку из-за лишнего веса. В результате 16-летняя девушка в 2012 году стала страдать анорексией, у нее упал уровень эстрогена, на протяжении трех лет не было менструаций, а кости за короткий период ломались пять раз.

В июле этого года американский центр безопасности спорта SafeSport объявил о пожизненном отстранении Альберто Салазара. 62-летнего специалиста признали виновным в «нарушениях сексуального и эмоционального характера». Кроме того, осенью 2019 года тренер, воспитавший десятки мировых звезд в беге на средние и длинные дистанции, получил четырехлетнюю дисквалификацию за распространение запрещенных препаратов.

Сам Салазар категорически отрицает свою вину и в допинге, и в издевательствах над подопечными. Соответчиком по иску Мэри Кейн проходит компания Nike, которая на протяжении долгих лет финансировала легкоатлетический проект в Орегоне.