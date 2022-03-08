Дюплантис улучшил мировой рекорд впервые за два года. Теперь люди летают на 6,19

Шведский шестовик в третий раз поднял планку высшего мирового достижения.

Арман Дюплантис обновил собственный мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях. На турнире в Белграде швед взял высоту 6,19 м, на сантиметр улучшив свое же прежнее достижение. 22-летний прыгун доминирует на мировом уровне в последние несколько лет — в его активе олимпийский титул, а из значимых поражений — только второе место на ЧМ-2019 вслед за американцем Сэмом Кендриксом. Но нынешний рекорд дался Арману очень тяжело — он давно показывал нужный результат на тренировках, но на соревнованиях в течение двух лет терпел неудачи. И вот прорыв совершился — это настоящий космос для мужского шеста, где до сих пор все прыжки выше шести метров — большое событие.

Наконец-то!

«Я буду ценить эту высоту больше, чем любую другую, которую я взял, — заявил Дюплантис после успеха в Белграде. — В прошлом году мне ни разу не покорялся мировой рекорд, и я очень опасался, что неудачная серия продолжится. Я штурмовал эту вершину дольше, чем все предыдущие, и поэтому рад сейчас сказать: «Наконец-то!».

В сербской столице Мондо лишился всех конкурентов уже на отметке 5,61 м. Затем он преодолел 5,85 м и 6,00 м с первой попытки и заказал рекордную высоту 6,19 м. В текущем зимнем сезоне Дюплантис уже безуспешно штурмовал рекорд. И когда швед сорвал в Белграде первую попытку и сбил планку во время второй, показалось, что сейчас всех снова ждет разочарование.

На заключительный перформанс олимпийский чемпион вышел необыкновенно собранным. В полете он немного зацепил планку коленями, но она устояла. Увидев это, Мондо закричал от радости, рубанул кулаком по воздуху и побежал праздновать на трибуну к своей девушке — известной модели Дезире Ингландер.

— Это прекрасно, когда есть возможность разделить невероятные эмоции с близкими людьми, — приводит слова рекордсмена шведское издание SportExpressen. — Ведь они поддерживают вас больше всех и хотят, чтобы вы как можно скорее достигли желаемых вершин. Поэтому я несказанно рад, что Дезире смогла увидеть мой рекорд.

Цель на будущее — 6,20

— Я давно был близок к этому результату, но мне не хватало буквально одного сантиметра, — продолжает Дюплантис. — Мне просто было нужно, чтобы удача оказалась на моей стороне. И вот теперь все сошлось и прыжок получился идеальным.

Арман отобрал звание рекордсмена мира у француза Рено Лавиллени в феврале 2020 года, когда преодолел в польском Торуне планку на высоте 6,17, а через неделю в шотландском Глазго улучшил достижение еще на один сантиметр. Но все это были рекорды в закрытом помещении, как и нынешний результат в Белграде. В легкоатлетической среде нет единого мнения относительно того, касается ли прыгунов жесткое разделение на рекорды в зале и на открытом воздухе. Но летний рекорд тоже принадлежит шведу. В сентябре 2020 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме Дюплантис прыгнул на 6,15 м, увеличив лучший результат открытых арен Сергея Бубки, простоявший с 1994 года.

Теперь Мондо собирается вернуться в Белград через две недели, чтобы закрыть еще один свой гештальт — стать чемпионом мира в закрытых помещениях.

— На предстоящем чемпионате мира я в первую очередь хочу победить, мне не хватает этой медали. Но всегда нужно смотреть не только вперед, но и вверх. Так что еще одна моя цель на будущее — 6,20, — отметил шведский спортсмен.

Пока Дюплантис сражался с планкой в Белграде, в Москве российские легкоатлеты выступили на турнире «Звезды шеста». Как сообщает официальный сайт ВФЛА, у мужчин многие рассчитывали на победу вице-чемпиона Европы, чемпиона страны в помещении 2022 года Тимура Моргунова. Однако Тимур с результатом 5,60 м стал только третьим, уступив по попыткам второе место Дмитрию Качанову. Победу на московском турнире одержал Виктор Пинтусов, преодолевший с третьей попытки 5,70 м. Отметку 5,80 м, которая могла стать и личным рекордом, Виктор штурмовал в одиночестве, но в этот раз планка ему не покорилась.