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Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике

Ирландский бегун Леон Рид получил срок по уголовному делу за помощь наркоторговцам
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Леон Рид.
Фото Global Look Press
Спринтер Леон Рид намерен представлять Ирландию на чемпионате мира в Юджине, несмотря на обвинительный приговор по уголовному делу.

Сборная Ирландии рассматривает вариант включения в заявку на чемпионат мира-2022 призера Игр Британского Содружества Леона Рида, который в настоящее время отбывает в Великобритании приговор по уголовному делу в 21 месяц лишения свободы условно. Наказанный таким образом человек официально не может ни выехать с территории Соединенного Королевства, ни въехать на территорию США в Юджин, который примет ЧМ 15-24 июля. Однако ирландские спортивные власти рассчитывают урегулировать этот вопрос. Ведь прошлым летом Рид сумел стартовать на Олимпиаде в Токио, несмотря на то что к тому времени уже получил обвинения и находился под подпиской о невыезде. А дело все в том, что 27-летний спринтер — фигурант крупнейшего скандала с наркодилерами, орудовавшими на юго-западе Англии.

Частичная вина

Рид в свое время подавал надежды как восходящая звезда бега на 200 метров. Он был вторым на юниорском чемпионате Европы, а в 2018-м завоевал для сборной Северной Ирландии бронзу на Играх Британского Содружества. В том забеге Леон финишировал четвертым, но поднялся на пьедестал благодаря дисквалификации за заступ на чужую дорожку представителя сборной Англии Джарнела Хьюза. Это была первая награда для Северной Ирландии в легкой атлетике на Играх Содружества за 28 лет. Впрочем, пробиться в главную сборную Великобритании Риду все равно не светило, и он перешел под флаг Ирландии. В этом качестве он стартовал на Олимпиаде-2020, заняв там пятое место в полуфинале с результатом 20,53 и не отобравшись в решающий забег.

В общем, в спринтерском беге Леон не входит в мировую элиту, хотя как атлет мирового уровня он достаточно известен среди специалистов. Неприятности Рида с законом начались в первые месяцы 2020 года, когда он уехал тренироваться в Южную Африку, а свою квартиру в английском городе Бат сдал за 500 фунтов в месяц своему знакомому Ромейну Хайману, который в прошлом также был спортсменом. На беду, этот самый Хайману оказался крупным наркодилером по кличке Слесарь. Он устроил в жилище британско-ирландского олимпийца не только пункт по сбыту наркотиков частным лицам, но и цех по производству и фасовке героина. Знал ли Рид о происходившем у него дома? Суд пришел к выводу, что скорее нет, чем да. Но полностью вины со спортсмена это не сняло

Подобное может случиться с кем угодно

Когда в «нехорошую квартиру» нагрянула полиция, там обнаружились 12 килограммов и 3000 таблеток разных видов наркотиков, оборудование их изготовления и еще 434 тысяч фунтов стерлингов наличными. Кроме того, был найден сейф, в котором лежали пистолет, 25 патронов к нему и глушитель. Три человека, находившиеся в квартире в момент облавы, были арестованы. Ну а когда Леон из-за пандемии досрочно вернулся домой со своих сборов в ЮАР, его ждал очень неприятный сюрприз, долгое объяснение в полиции и задержание. Выйти на свободу под залог ему удалось только через три месяца — в мае 2020 года.

После этого Рид ждал приговора суда, а спортивные власти Ирландии поначалу не хотели включать спортсмена с таким бэкграундом в свою сборную на Олимпиаду-2022. Но агенты спринтера подали апелляцию, и Леон все же поехал в Токио. Вопрос с подпиской о невыезде удалось урегулировать — британские власти чинить препятствий, на удивление, не стали. Ожидалось, что процесс по делу о «банде Слесаря» состоится в ноябре прошлого года, но его пришлось отложить из-за антиковидных ограничений. На суде адвокаты спортсмена говорили, что «подобное может случиться с кем угодно», и делали упор на тяжелое детство бегуна. Мать Рида, родившаяся в Белфасте, была лишена родительских прав из-за алкогольной зависимости, после чего Леон скитался по приемным семьям и успел сменить 14 опекунов.

Королевский суд Бристоля признал Рида невиновным в сокрытии имущества преступников и незаконном обороте оружия, но все равно приговорил спортсмена к 21 месяцу заключения условно и 220 часам исправительных работ. 30-летний наркодилер Ромейн Хайман приговорен по 18 пунктам, включая отмывание денег и поставку кокаина на сумму не менее трех миллионов фунтов. Главарь банды получил 26 лет тюрьмы. Помимо «цеха» в квартире Леона предприимчивый Слесарь оборудовал в Бате еще одну базу, где нашли почти 60 кг наркотиков, 3000 таблеток и различное оборудование. Еще двое подельников Хаймана получили реальные тюремные сроки.

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