Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике

Спринтер Леон Рид намерен представлять Ирландию на чемпионате мира в Юджине, несмотря на обвинительный приговор по уголовному делу.

Сборная Ирландии рассматривает вариант включения в заявку на чемпионат мира-2022 призера Игр Британского Содружества Леона Рида, который в настоящее время отбывает в Великобритании приговор по уголовному делу в 21 месяц лишения свободы условно. Наказанный таким образом человек официально не может ни выехать с территории Соединенного Королевства, ни въехать на территорию США в Юджин, который примет ЧМ 15-24 июля. Однако ирландские спортивные власти рассчитывают урегулировать этот вопрос. Ведь прошлым летом Рид сумел стартовать на Олимпиаде в Токио, несмотря на то что к тому времени уже получил обвинения и находился под подпиской о невыезде. А дело все в том, что 27-летний спринтер — фигурант крупнейшего скандала с наркодилерами, орудовавшими на юго-западе Англии.

Частичная вина

Рид в свое время подавал надежды как восходящая звезда бега на 200 метров. Он был вторым на юниорском чемпионате Европы, а в 2018-м завоевал для сборной Северной Ирландии бронзу на Играх Британского Содружества. В том забеге Леон финишировал четвертым, но поднялся на пьедестал благодаря дисквалификации за заступ на чужую дорожку представителя сборной Англии Джарнела Хьюза. Это была первая награда для Северной Ирландии в легкой атлетике на Играх Содружества за 28 лет. Впрочем, пробиться в главную сборную Великобритании Риду все равно не светило, и он перешел под флаг Ирландии. В этом качестве он стартовал на Олимпиаде-2020, заняв там пятое место в полуфинале с результатом 20,53 и не отобравшись в решающий забег.

В общем, в спринтерском беге Леон не входит в мировую элиту, хотя как атлет мирового уровня он достаточно известен среди специалистов. Неприятности Рида с законом начались в первые месяцы 2020 года, когда он уехал тренироваться в Южную Африку, а свою квартиру в английском городе Бат сдал за 500 фунтов в месяц своему знакомому Ромейну Хайману, который в прошлом также был спортсменом. На беду, этот самый Хайману оказался крупным наркодилером по кличке Слесарь. Он устроил в жилище британско-ирландского олимпийца не только пункт по сбыту наркотиков частным лицам, но и цех по производству и фасовке героина. Знал ли Рид о происходившем у него дома? Суд пришел к выводу, что скорее нет, чем да. Но полностью вины со спортсмена это не сняло

Подобное может случиться с кем угодно

Когда в «нехорошую квартиру» нагрянула полиция, там обнаружились 12 килограммов и 3000 таблеток разных видов наркотиков, оборудование их изготовления и еще 434 тысяч фунтов стерлингов наличными. Кроме того, был найден сейф, в котором лежали пистолет, 25 патронов к нему и глушитель. Три человека, находившиеся в квартире в момент облавы, были арестованы. Ну а когда Леон из-за пандемии досрочно вернулся домой со своих сборов в ЮАР, его ждал очень неприятный сюрприз, долгое объяснение в полиции и задержание. Выйти на свободу под залог ему удалось только через три месяца — в мае 2020 года.

После этого Рид ждал приговора суда, а спортивные власти Ирландии поначалу не хотели включать спортсмена с таким бэкграундом в свою сборную на Олимпиаду-2022. Но агенты спринтера подали апелляцию, и Леон все же поехал в Токио. Вопрос с подпиской о невыезде удалось урегулировать — британские власти чинить препятствий, на удивление, не стали. Ожидалось, что процесс по делу о «банде Слесаря» состоится в ноябре прошлого года, но его пришлось отложить из-за антиковидных ограничений. На суде адвокаты спортсмена говорили, что «подобное может случиться с кем угодно», и делали упор на тяжелое детство бегуна. Мать Рида, родившаяся в Белфасте, была лишена родительских прав из-за алкогольной зависимости, после чего Леон скитался по приемным семьям и успел сменить 14 опекунов.

Королевский суд Бристоля признал Рида невиновным в сокрытии имущества преступников и незаконном обороте оружия, но все равно приговорил спортсмена к 21 месяцу заключения условно и 220 часам исправительных работ. 30-летний наркодилер Ромейн Хайман приговорен по 18 пунктам, включая отмывание денег и поставку кокаина на сумму не менее трех миллионов фунтов. Главарь банды получил 26 лет тюрьмы. Помимо «цеха» в квартире Леона предприимчивый Слесарь оборудовал в Бате еще одну базу, где нашли почти 60 кг наркотиков, 3000 таблеток и различное оборудование. Еще двое подельников Хаймана получили реальные тюремные сроки.