«Спорт слишком политизирован». Новая чемпионка мира вступилась за россиян

Австралийская прыгунья в высоту Элинор Паттерсон выиграла золото на ЧМ и выдала мощную речь про двойные стандарты.

Чемпионат мира. Женщины. Прыжки в высоту

1. Элинор Паттерсон (Австралия) — 2,02.

2. Ярослава Могучих (Украина) — 2,02.

3. Елена Валлортигара (Италия) — 2,00.

В американском Юджине были разыграны медали чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту у женщин. В отсутствие олимпийской чемпионки Токио-2020 Марии Ласицкене все предрекали легкую победу Ярославе Магучих, но украинке вновь не покорилось первое место в крупном турнире. Напомним, что ранее она была второй на ЧМ-2019 в Дохе и третьей на Играх-2020. Успех же неожиданно праздновала Элинор Паттерсон, которая взяла высоту 2,02 с первой попытки. Есть рекорд Австралии и первая большая победа в карьере! Третье место у итальянки Елены Валлортигары.

Проклятие Ярославы

Хотя Ласицкене и не было в секторе, но разговоров о ней было больше, чем о любом другом участнике ЧМ. После квалификации, отвечая на вопрос про россиянку, Магучих заявила, что у нее больше нет кумира в спорте: «У нас больше нет отношений с российскими спортсменами, — заявила украинка в интервью NRK. — До 24 февраля мы общались между собой, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал, не выразил никакой поддержки. Они молчали... Мария [Ласицкене] обратилась с письмом к Томасу Баху только через три месяца. И это все, что она написала, очень плохо. У меня больше нет кумира. Я знаю, что сама являюсь кумиром для многих украинских прыгунов в высоту».

Ярослава Могучих. Фото Global Look Press

Магучих зря так распылялась перед решающими попытками. Видимо, настолько была уверена в своих силах. Ведь в этом сезоне Ярослава прыгала 2,03, а никто из ее соперниц не добирался даже и до 2 метров. Но ЧМ — это особое соревнование, на котором люди порой способны показывать невероятные вещи.

Так и получилось в Юджине. Сразу четыре спортсменки преодолели 1,98 с первой попытки. Причем австралийка Элеонор Паттерсон (это не та колдунья со странными рисунками в дневнике, что была в Токио) — только с третьей попытки. Два метра с ходу прыгнула лишь Елена Валортигара и вышла в лидеры. Остальные трое взяли со второй. Но вот на 2,02 внезапно прорвало Паттерсон, которая взяла высоту с первой попытки, попутно установив рекорд своей страны. Магучих не опустила руки, взяла 2,02 со второй, но с 2,04 ни у кого не сложилось. Ярослава — вторая. Снова по попыткам, как и три года назад в Дохе. Тогда Ласицкене взяла 2,04 с первой попытки, а украинка — с третьей, а после отказалась от прыжков на 2,06.

Нельзя легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию

Безусловно, победа Паттерсон — большая сенсация. Вряд ли кто-то мог предположить, что 26-летняя австралийка станет чемпионкой мира. Ведь ее карьера складывалась очень непросто. Она дебютировала на международной арене в 2013 году, победив на юношеском чемпионате мира в Донецке. В 2014 году выиграла Игры Содружества в Глазго, но больше крупных успехов на международном уровне не достигала. Стала восьмой на чемпионате мира-2015 в Пекине. В 2016 году на дебютной для себя Олимпиаде не смогла пройти в финальную часть, заняв в квалификации только 22-е место.

Элинор не попала в состав своей сборной на Игры Содружества 2018 года, взяла годичный перерыв в спорте, прежде чем вернуться и пройти квалификацию на Олимпийские игры-2020. В Токио Паттерсон стала пятой, прыгнув 1,96, а ее напарница по команде Николь Макдермотт стала серебряным призером Игр с результатом 2,02.

Элинор Паттерсон. Фото AFP

ЧМ-2022 Макдермотт пропустила, а вот для Паттерсон наступил звездный час. Помимо победы австралийка также выдала мощный спич, который наверняка прочитает господин Бах: «Что я думаю о том, что тут не было Ласицкене и других российских легкоатлетов? Не буду врать, это сложная тема для меня. Ты видишь обе стороны этой истории. Но ты не видишь всю историю одновременно. Всегда неприятно, когда кого-то с таким большим талантом и такими наградами здесь нет. В конце концов, спорт стал очень политизированным. Не хотелось бы этого, но спорт стал площадкой политической борьбы. К сожалению, после разговоров с украинскими спортсменами об их трудностях понимаешь, что в мире не все в порядке.

Ситуация на Украине очень хорошо освещена. Жаль, что другие конфликты не так освещены. К сожалению, мы как общество отодвинули дела в сторону и не обратили внимание на другие конфликты. Но я бы не хотела легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию".

Напомним, что в июле World Athletics одобрила 18 заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса. При этом на ЧМ так никого и не допустили. Сделать это было невозможно из-за позднего принятия решения WA: «Это просто издевка, — говорила в интервью «СЭ» призер ЧМ-2013 Екатерина Конева. — Зачем сейчас нужны эти нейтральные статусы? Для чего вы это делаете? Показываете, что работаете? Ну-ну. Мне, кстати, звонили из федерации, спрашивали, буду ли я отзывать свою заявку. В общем-то, почему нет? Ее все равно сейчас никто не рассмотрит. Вот эти 18 допусков — это же пыль в глаза. Ну, ребята порадуются нейтральному статусу. А дальше что? Поехать все равно никуда нельзя. Вы заплатили деньги, получили статус, но сидите дома. Весело».