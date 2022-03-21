«Прыжки у Дюплантиса выше не становятся. В реальности он прыгнул сантиметров на 15 ниже мирового рекорда»

Альтернативный взгляд на мировой рекорд шведского шестовика, который на чемпионате мира в помещениях накануне преодолел 6,20 в третьей попытке.

Серебряный призер московской Олимпиады-80 Константин Волков еще месяц назад рассчитывал присутствовать на чемпионате мира в помещениях лично. Его сын Матвей — чемпион мира среди юниоров и самый талантливый молодой прыгун мира. В Белграде 18-летний Матвей должен был стартовать за Белоруссию — он принял гражданство этой страны, перебравшись из Иркутска, чтобы без всяких ограничений выступать на международной арене. Но судьба распорядилась иначе. Теперь Волковы, так же как и российские легкоатлеты, оказались в международной изоляции. И за феноменальными прыжками Мондо Дюплантиса, с которым Матвей мечтал посоревноваться лично, пришлось наблюдать по телевизору.

Можно недотянуть полметра, а планка попрыгает, и останется стоять

— 6.20 м Дюплантиса — это космос? — вопрос Константину Волкову.

— Мне кажется, сами прыжки у Дюплантиса выше не становятся. Но переход через планку превратился в чистую акробатику.

— Объясните, это как?

— Иногда планка падает даже от легкого касания. А можно недотянуть полметра, она попрыгает и останется стоять. Зависит от траектории. Мондо касается планки на взлете, она начинает скакать, переворачивается, потом Мондо снова касается ее на падении и телом прижимает обратно. Дело в том, что планка сама по себе не ровная, а изогнутая, у нее есть прогиб. Если ее перевернуть на взлете, получается, что ты прыгаешь сантиметров на 15 меньше. Там в реальности, я думаю, было 6,05 — 6,07, не больше.

— Но это же не запрещено правилами?

— Запрещено только удерживать планку рукой. Раньше после рекордов прыжок перемеряли судьи и могли скорректировать результат. Поэтому даже рекорды ставили с шагом в два сантиметра, чтобы если что запаса хватило. Но теперь это правило отменили. Я думаю, если бы прыжок Дюплантиса в Белграде перемерили, очень бы удивились.

— Как можно настолько точно рассчитать касание планки собственным телом, чтобы она не упала, но при этом перевернулась?

— Ну, это же профессиональные спортсмены. Такой техникой в той или иной степени многие владеют. Матвей так тоже умеет. Мондо по своим физическим качествам особенно от других не отличается, но свое тело, конечно, чувствует великолепно. И это же не в один день случилось, постепенно приноровился.

Матвей попал во взрослую сборную Белоруссии в спринте

— Как дела у Матвея?

— Все нормально. Заканчивает школу, готовится к поступлению в Белорусский институт физкультуры.

— Судя по видео, которое вы выкладывали в соцсети, он заметно прибавил в тренировках?

— Да. Например, пробежал 60 м за 6,96 и попал во взрослую сборную Белоруссии в спринте. И это еще было в начале сезона, сейчас он в физических кондициях заметно добавил. К сожалению, выступить где-то на международных стартах не удалось. Сначала из-за ковидных ограничений, так как мы не собирались делать никаких прививок. А потом уже из-за отстранения со стороны международной федерации. Мы даже не стали пытаться выполнять норматив на чемпионат мира, смысла не было.

— Белорусские биатлонисты выступают на соревнованиях в России, у легкоатлетов такой возможности нет. Это несправедливость?

- Проблема в том, что ВФЛА забанена за антидопинговые нарушения, и если мы станем выступать в России, то получим дисквалификацию. По сравнению с биатлоном, это принципиально разные ситуации.

— Внутри России в прыжках с шестом есть хоть какая-то конкуренция. Как Матвей в условиях изоляции будет выступать в Белоруссии?

— Пока ничего непонятно. В запрете, который мы получили, сказано только про «Бриллиантовую лигу» и чемпионат мира. А что с остальными турнирами? Ведь сама федерация легкой атлетики Белоруссии не под санкциями, только атлетам запрещено выступать. Конкретики пока мало. Так что будем действовать исходя из того, как сложатся обстоятельства.