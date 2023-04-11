Медведь оказался быстрее. Итальянский бегун растерзан в Доломитах

Трагедия во время тренировки в горах. Можно ли ее было избежать?

На прошлой неделе бегун Андреа Папи отправился на тренировку по привычному маршруту в районе Валь-ди-Соле на севере Италии (регион Трентино-Альто-Адидже в Доломитовых Альпах). Однако домой к ужину 26-летний спортсмен-любитель не вернулся. В семнадцать часов Папи опубликовал короткое видео на пути вниз с горы Монте Пеллер (1525 м над уровнем моря), а час спустя столкнулся с медведем. Эта встреча оказалась для бегуна фатальной.

Немирное соседство

Родители и девушка Андреа Папи забили тревогу уже в 8.30 вечера, заявив в полицию об исчезновении близкого человека. Дело в том, что только за последний месяц в окрестностях родной для бегуна коммуны Кальдес произошло два инцидента, связанных с агрессивным поведением косолапых. В начала марта пожилому любителю хайкинга удалось отпугнуть дикого зверя и остаться невредимым. Вскоре медведь задрал овцу одного из местных пастухов. Увы, третий случай оказался еще более трагичным.

Поисковая группа более чем из сотни участников (с полицейскими, волонтерами и горными спасателями, а также всеми родственниками Папи) сумела обнаружить тело Андреа к трем часам утра четверга. Собаки-ищейки напали на след и привели людей к месту инцидента. Первичный осмотр тела Папи показал, что возможной причиной смерти мужчины стала «атака крупного животного». Об этом свидетельствовали глубокие рваные раны шеи, рук и живота.

Аутопсия тела бегуна, проведенная сутки спустя с участием судебного медицинского эксперта, ветеринара и специалиста по идентификации ДНК животных, подтвердила, что убийца — медведь. На основании анализа образцов шерсти, оставшихся на теле, а также крови на острой палке (ей Папи пытался защищаться и ранил животное) был сделан вывод о том, что на Андреа напал 18-летний самец, известный под аббревиатурой MJ5.

Вскоре после этого президент региона Трентино Маурицио Фугатти выдал ордер на отстрел трех медведей (Mj5, Jj4 и M62), чье поведение было признано «проблемным» и «угрожающим безопасности» местных жителей. Это решение вызвало противоречивую реакцию у представителей зоозащитных организаций. Так, итальянское представительство WWF (Всемирный фонд дикой природы) поддержало Фугатти в стремлении подавить угрозу. А вот экологическая ассоциация Legambiente заявила, что это «первое смертельное нападение в стране за 150 лет», добавив, что не должно быть «охоты на ведьм» против животных в целом.

Откуда в туристическом регионе агрессивные медведи?

К середине 1990-х в численность медведей в Италии была критически низкой. Так, в Национальном парке Абруццо, Лацио и Молизе оставалось не более десятка особей редкого специфического подвида — марсиканского. В 1996 году при активном участии «зеленых» и с финансированием от Евросоюза был запущен проект Life Ursus, призванный возродить местную фауну как неотъемлемую часть экосистемы.

Итогом реализации инициативы, завершенной в 2004 году, стало увеличение численности бурых медведей, однако добивались этого различными методами, и последствия программы в некоторых случаях привели к проблемам. Так, в Абруццо, Лацио и Молизе выросшая до 50 особей популяция марсиканского подвида дала положительный эффект: в регион стали ездить туристы, чтобы в условиях национального парка понаблюдать за уникальными животными, которые к тому же не проявляют агрессии к людям и довольно скрытны. А вот на севере страны на стыке веков было принято решение ввезти альпийских бурых медведей из соседней Словении (сейчас их в регионе Трентино порядка 80 особей). За 20 лет с тех пор было зафиксировано минимум семь случаев проявления агрессии животных по отношению к человеку. Восьмой привел к летальному исходу для местного жителя. Теперь власти туристического региона бьют тревогу.

Фото Global Look Press

Что делать, если вы встретили медведя на пробежке в лесу или горах?

На этот счет у итальянских чиновников также было свое мнение. В регионе Доломитовых Альп, где и произошел трагический инцидент, было развешано несколько сотен табличек с рекомендациями, как вести себя при встрече с медведем. Среди советов значились следующие: «Если медведь нападает на вас, не реагируйте, сохраняйте спокойствие или медленно ложитесь лицом вниз. Медведь, вероятно, пройдет мимо вас без физического контакта», а также «Притворитесь мертвым, медведь почувствует, что вы не представляете опасности. Ложитесь на землю, сцепите пальцы на затылке и прикройте голову руками. Постарайтесь оставаться неподвижным, пока медведь не прекратит атаку и не уйдет. Не бегайте, не кричите и не пытайтесь ударить животное. Всегда носите рюкзак, это может быть полезно, чтобы защитить себя».

С частью этих рекомендаций согласен известный бегун (трейлраннер и скайраннер), тренер и организатор забегов Юрий Штанков. «Весь мой опыт встречи с медведями говорит о том, что если не бояться и не бежать, а стоять в принципе на месте и не мешать медведю делать то, что он делает, то проблем не будет. Отступить, медленно отойти, медведь может вас проигнорировать. Не делайте резких движений. По моему опыту, медведь не нападает, если вы не паникуете и не убегаете».

«Встреча с медведем у меня происходила несколько раз, — вспоминает спортсмен. — Один раз на тренировке, когда я тренировался в Скалистых горах в Колорадо. Я выбежал на тропу и поднимался в гору на высоте порядка 2000 м. В 100-150 метрах от себя я увидел впереди на тропе медведя. Небольшого, возможно, медвежонка. Это был для меня шок, для меня это была первая встреча с медведем. Зверь тоже меня заметил. И вот мы вдвоем стояли, смотрели друг на друга издалека секунд 5-10. Затем мишка сорвался вниз по склону, чуть ли не кубарем, стараясь спасти себя от неожиданной встречи. Через 10 секунд его и след простыл.

Фото Global Look Press

Второй раз я размечал дистанцию для фестиваля бега в природном парке Ергаки (Красноярский край) и встретил медведя, который искал съестное на месте стоянки туристов. Я вышел на небольшую полянку, и мишка рылся там. Оказался буквально в десяти метрах от него. Стояли и смотрели друг на друга. Я поставил рюкзак на землю и достал фотоаппарат (хотя у меня был с собой фальшфейер). Мишка начал приближаться, мне стало страшно. Я перестал фотографировать и стал медленно отступать, чтобы дать медведю больше пространства. Когда расстояние сократилось до пяти метров, он убежал в кусты.

В третий раз столкнулся на трейле в Красной Поляне. Бежал по широкой грунтовой дороге, идущей серпантином вниз. Увидел двух медведей, они что-то искали на тропе. Обогнуть их было непросто. С одной стороны был обрыв, с другой — кусты. Туда я спрятался. Меня не было видно, я решил напугать медведей криком. И тряс кусты. Это сработало", — прокомментировал возможные сценарии действия спортсмен для «СЭ».