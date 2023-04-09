Бах уничтожил столетние традиции в легкой атлетике. Все ради гендерного равенства

Вместо мужской дистанции в 50 км на Играх в Париже в спортивной ходьбе придумана диковинная эстафета для «смешанных» команд.

Главный тренд в политике МОК по распределению медальных комплектов в последние годы — стремление к гендерному равенству и смешанным форматам, когда вместе соревнуются и мужчины, и женщины. Так в легкой атлетике в Токио два года назад уже дебютировала смешанная эстафета 4 по 400. Но этого комиссии МОК с World Athletics оказалось мало, и экспериментаторы решили взяться за спортивную ходьбу. Едва ли не самый критикуемый вид легкоатлетической программы в Париже-2024 получит новое дыхание. Теперь помимо классических стартов тут будет еще и смешанная эстафета. К чему приведут эксперименты?

На Олимпиаде долгие годы был перекос «мужских» медалей в ущерб «женским»

Спорт долгие годы был сфокусирован на мужчинах, и глупо это отрицать. Дело как в древнегреческих истоках, так и в специфике общества прошлого века. Во многом шовинистского и сексистского. Отсюда и высокая популярность мужских видов по сравнению с женскими, лучшие призовые и рекламные предложения. Отражалась эта тенденция и на олимпизме. Многие виды спорта годами были закрыты для женщин. Как, например, прыжки на лыжах с трамплина. В других же у мужчин было больше комплектов наград. В легкой атлетике это объяснялось, например, экстремальными для человеческих нагрузок дисциплинами, в которые допускать женщин не решались. Среди таковых долгие годы была и спортивная ходьба на 50 километров. В то время как стандартная 20 давно есть и у мужчин, и у женщин.

Выпускать слабый пол на 50 километров не решались, хотя вроде бы есть марафонский бег, и там классическую дистанцию в 42,1 километра для женщин не упрощают. Тем не менее те, кто специализировался на спортивной ходьбе, имели разные возможности. Если у мужчин был как выбор дистанции, так и возможность сразу на оба старта (обычно это позволял календарь), то у женщин двадцатка, и ничего более. Для новой политики МОК, где во главу угла ставится гендерное равенство, подобный расклад неприемлем. Но что решает Международный олимпийский комитет? Обсудив ситуацию с Международной федерацией легкой атлетики, вместо того чтобы добавить женщинам дистанцию на 50 км (как сделано на чемпионатах мира), этой дисциплины лишают мужчин. Третий комплект наград в спортивной ходьбе теперь гендерно нейтральный — это эстафета на 25 «смешанных» команд в марафонской дистанции.

Фото Global Look Press

Мужские 50 километров были на Олимпиаде почти 100 лет

Мужская спортивная ходьба — один из старейших видов олимпийской программы, немного не дотянувший до своего столетнего юбилея. Ее истоки лежат в педестрианизме — очень популярном виде соревнований в XIX и начале XX веков. Дистанции в 50 км включали в программу всех Олимпийских игр с момента ее дебюта в Лос-Анджелесе в 1932 году, за исключением Монреаля в 1976 году (в Канаде старт не удалось провести по техническим причинам). Но в Токио был финальный аккорд, последнюю в истории марафонскую медаль забрал Давид Томала. Томала после победы отметил, что для гендерного равенства куда лучше было бы добавить соревнования на 50 км для женщин. И WA, собственно, были не против такого расклада. Но идею отклонил МОК, что и привело к рождению смешанного эстафетного формата. Федерация спешно придумывает правила, но пока до сих пор нет даже точных критериев отбора, а ведь в Париже участвовать будут только 25 сборных.

«Мы очень рады провести еще одну смешанную эстафету в олимпийской программе, чтобы продемонстрировать навыки наших спортсменов женского и мужского пола в одном соревновании», — сказал исполнительный директор World Athletics Джон Риджон.

Собственно говоря, что еще он мог ответить? Удивляет еще один момент. Раньше МОК всегда экспериментировал на юношеских Олимпийских играх — на них проверяли все новые олимпийские виды, такие как баскетбол 3 на 3 или брейк-данс со скейтбордингом. И до большой Олимпиады допускались только успешные, как со зрительской точки зрения, так и с организационной. И такой ценз нужен обязательно, ведь на ЮОИ был, к примеру, индивидуальный хоккей. Это не шутка. И ровно как хоккеисты привыкли работать в команде, специалисты по спортивной ходьбе — одиночки. И новый старт для них вызов. «Мы верим, что это будет легко понятно болельщикам», — надеется Риджон. Хотелось бы верить.

Фото Global Look Press

В качестве дистанции выбрали марафонскую ради громкой вывески

Смешанных дисциплин в олимпизме становится все больше и больше. Где-то они весьма уместны и логичны. Как, например, в фигурном катании — командный турнир, который объединяет все виды, показывает комплексное развитие вида спорта в стране и мотивирует страны к такому подходу. Где-то добавление смешанных эстафет выглядит не совсем естественным, но вместе с тем интересным. Ко второй категории можно добавить первый эксперимент WA и МОК — смешанную эстафету 4 по 400. Ее дебют в олимпийской программе мы увидели в Токио, и с точки зрения обывателя он вполне удался. Визуально соревнования смотрелись интересно. Но вот чего ждать от эстафеты в спортивной ходьбе? Есть ощущение, что здесь подобный формат абсолютно лишний.

Этот вид спорта подразумевает битву с самим собой на пределе человеческих возможностей. Дистанции изначально должны быть запредельными, чтобы сам факт финиша уже был победой. Поэтому грустно, что мы больше не увидим классическую мужскую 50-километровку. Вместо нее эстафета, в которой один мужчина с одной женщиной будут делить между собой четыре этапа, каждый из которых — чуть больше 10 километров. По итогу мини-сборная «прошагает» марафон. Изначально в планах была эстафета на 35 километров, но выбрали дистанцию в 42,195 км якобы из-за олимпийских традиций, но скорее из-за маркетинговой популярности бегового марафона. Именно популярности спортивной ходьбе и не хватает. Специфический вид спорта с тонкостями правил, где большую часть трансляции для стороннего зрителя практически ничего не происходит. И как привлечь к нему болельщиков?

На бумаге все действительно интересно. В спортивную ходьбу добавляются новые тактические элементы с распределением сил по этапам, можно будет оценить подготовку разных сборных. В конце концов на деле сравнить женщин и мужчин. Только на практике всегда возникают нюансы. По-хорошему новую дисциплину надо срочно включать в программу чемпионата мира по легкой атлетике который пройдет 19—27 августа этого года в Будапеште. Иначе на Играх-2024 нас могут ждать самые неприятные неожиданности.