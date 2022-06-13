«В августе заканчивается дисквалификация Дани Лысенко. С нетерпением этого жду». Заявление лидера мирового сезона

Илья Иванюк этим летом уже прыгнул 2,34 м!

В «Лужниках» завершилась «Неделя легкой атлетики». Получилось интересное мероприятие с отличной картинкой. Не хватало только двух моментов: зрителей на трибунах и по-настоящему высоких результатов. К середине июня сезон набрал обороты. Наши выступать в этом году на международной арене не будут, но легко можно наложить российские результаты на мировые, чтобы понимать, где мы с этой системе координат находимся. Увы, картинка получается грустная.

Во многих дисциплинах наши спортсмены не входят даже в топ-100 мирового рейтинга. Это касается практически всех беговых дисциплин. Из всех атлетов даже в топ-20 сейчас только Мария Ласицкене (седьмая в высоте с прыжком на 1,94 м) да Полина Миллер (ее 50,88 — 19-е в мире время на 400 м). Есть еще метатели (Вера Маркарян — шестая в копье, Софья Палкина — 14-я в молоте, Екатерина Строкова — 20-я в диске, Валерий Пронкин — второй в молоте, а Андрей Романов — пятый), но это особая история: традиционно они показывают очень высокие результаты на соревнованиях в Сочи в феврале (!)/мае, а к главным стартам — за редким исключением — сильно идут на спад.

И вот на фоне всех этих печальных реалий выскакивает Илья Иванюк с шикарным прыжком на 2,34 м. Столько в сезоне не было ни у зимнего чемпиона мира корейца Ву, ни у олимпийских чемпионов Тамбери и Баршим, вообще ни у кого. Россиянин возглавляет топ-лист! Получается, прямо сейчас он лучший легкоатлет страны.

— Я главный легкоатлет России? — рассмеялся Иванюк. — Да никогда в таких категориях не думал. Могу сказать, что с 2018 года, когда стабильно вышел на результаты 2,30 м и больше, хотелось рубиться с лучшими высотниками мира. И эта мотивация до сих пор работает! Они, может, и не в курсе, что я где-то там прыгал 2,34. Но я-то знаю!

— Тимур Моргунов рассказывал, что шестовики всегда радуются, когда он приезжает на международные старты. Во главе с рекордсменом мира Дюплантисом, который пишет ему в личку, что скучает.

— Что-то я таких сообщений от иностранцев не помню. Вот другие были. Спрашивали про последние события... Но и то — разве что в начале, в марте. В последнее время переписывался если только с белорусами — благо нам, скорее всего, можно будет выступать на их турнирах.

Илья Иванюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Огромный резонанс вызвало открытое письмо Марии Ласицкене Томасу Баху. Ваша позиция?

— А я еще не читал... Был очень занят в последнее время. Слышал, конечно, про него, но пока не вникал.

Мировой рекорд

— От некоторых спортсменов слышал, что нереально показывать топ-результаты без должной конкуренции. Вам я смотрю, ее отсутствие не мешает.

— Если брать последний этап «Бриллиантовой лиги», то мы тут показываем сопоставимые результаты. И тот же топ-лист, про который вы вспоминали, — прикольно, что моя фамилия где-то мелькает.

— Остаться на первой строчке по итогам сезона — принципиальный для вас момент?

— Буду стараться. И если мой результат превысят, появится дополнительная мотивация. Но вообще, если честно, я с нетерпением жду зимнего сезона.

— Надеетесь, к тому моменту вернетесь на международные старты?

— В этом плане я как раз пессимистичен. Просто в конце августа из дисквалификации выходит Даня Лысенко — это в разы добавит конкуренции. У нас и так есть хорошая молодежь, есть старички — тот же Никита Анищенков, — есть Миша Акименко. И еще Даня! Так это будет круче, чем на международных стартах.

— Как вы будете относиться к Лысенко, когда увидите в секторе?

— Отлично! Особенно если он будет хорошо прыгать.

— Я о другом. В 2018 ВФЛА зашла на новый круг проблем как раз из-за его дела — трех флажков и последующей поддельной справки.

— Прекрасно понимаю. Но давайте исходить из ситуации на данный момент. Если конкуренция будет сильнее — лучше будет для всех нас. А ошибки — они у всех бывают. На то мы и люди, не машины.

— Есть ли задача побить личный рекорд этим летом? Сергей Шубенков вот к нынешнему сезону относится спокойно, рвать пятую точку любой ценой не видит смысла. Как пойдет — так пойдет.

— Часики тикают. Мне 29 лет. Пик спортивной карьеры. Так зачем сдерживаться? И какая разница, в Монако я прыгну по личному рекорду или в Брянске? Когда-нибудь я постарею, уйду из спорта. И что мне потом, грызть локти, что я не сделал все возможное? А вдруг попрет так, что прыгну по личному рекорду? Вот мало ли? Нет, я должен быть готов к этому дню.