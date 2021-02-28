«Сейчас меня знают только как сестру Николы, а не как легкоатлетку». Рассказ легендарной Бланки Влашич

Четырехкратная чемпионка мира, хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич приехала в столицу в качестве почетного гостя турнира «Кубок Москвы», а незадолго до этого объявила о завершении карьеры

Последний раз мы виделись с Влашич в 2016-м в Рио. Тогда она, замученная травмами, выиграла бронзу, и было очевидно, что это последняя олимпийская медаль в карьере. Несмотря на четыре титула чемпионки мира и феноменальный личный рекорд 2,08, Влашич (фамилию которой в российских СМИ писали как Власич) так и не стала ни олимпийской чемпионкой, ни рекордсменкой мира. Хотя несколько раз была очень близка к этому. Но Бланка — отличный пример спортсменки, которой не нужны титулы, чтобы быть мегапопулярной. Даже сейчас, когда она уже два года не выступает, ее всюду узнают и приглашают. А сейчас в московском ЦСКА играет ее родной брат — Никола Влашич.

Всего раз в жизни ездила на сборы

— Как вам Москва? — первый вопрос хорватке.

— Я всегда была очень плохим туристом. Когда выступала, мои поездки в любой город складывались по схеме аэропорт — отель — стадион. Сейчас вроде бы времени появилось больше, но я все равно не особенно умею осматривать достопримечательности. Была на Красной площади и еще запланировала поход в музей, чтобы посмотреть иконы Андрея Рублева. Остальное время провела с братом. Мы не так часто видимся, я соскучилась.

— Кто из вас популярней в Хорватии — вы или Никола?

— Раньше — я. Но сейчас молодежь скорее знает Николу, а меня — только как его сестру. Думаю, скоро про меня вообще все забудут, ха-ха.

— Вы отмечали удачные прыжки танцем, он после голов тоже очень экспрессивен...

— Это часть хорватского менталитета. Мы любим демонстрировать эмоции, не держим их в себе и не боимся показаться смешными. Мне кажется, для спорта это очень круто. Люди же хотят увидеть в спортсмене личность, а не просто машину, которая добивается результата.

— Как так получилось, что вы стали профессионально заниматься легкой атлетикой, а он — футболом?

— Наш отец — бывший десятиборец, но помимо легкой атлетики он также получил образование в области кинезиологии. В детстве мы все пробовали разные виды спорта, и только со временем становилось понятно, к чему есть талант. Например, я обожала баскетбол, но отец решил, что в прыжках в высоту у меня получится лучше. Никола с ранних лет выделялся именно в футболе. Хотя у него в целом отличные физические данные, и я думаю, что в каком-то другом виде спорта он тоже мог бы добиться успеха.

— Сравните детство футболиста и легкоатлетки. Вырастить профессионального футболиста, наверное, сложнее и дороже?

— Во всем есть свои плюсы и минусы. Легкая атлетика — индивидуальный вид спорта, в секторе ты один. И если в какой-то день выложишься не на 100, а на 98 процентов, это тут же скажется на результате. В футболе есть возможность немного спрятаться за командой, даже посидеть на скамейке запасных и все равно получить титул. В то же время брату рано пришлось уехать из нашего родного города, чтобы выступать за свой клуб. Я уезжала максимум на несколько дней на соревнования и потом возвращалась, и так до конца спортивной карьеры. Не представляю, как бы я жила где-то еще, кроме Сплита. Это мой оазис мира и покоя.

— Вы не ездили на сборы?

— Представляете, нет. Я ни разу в жизни не ездила тренироваться на высокогорье, например. Однажды попробовала провести сбор в ЮАР, но особого смысла не увидела. А еще я никогда не тренировалась в группе, только в одиночку. Зачем мне был бы нужен кто-то еще? Они бы только отвлекали. У меня железное правило: во время тренировки никаких телефонов, болтовни, только полная концентрация. В дополнительной мотивации я тоже не нуждалась, ведь в каждом упражнении у меня был зафиксирован свой личный рекорд, и, когда я приходила на тренировку, задачей было стать чуть лучше, чем Бланка образца вчерашнего дня.

— Почему вам все-таки, несмотря на несколько очень близких попыток, не удалось побить мировой рекорд? Это невезение?

— Я не верю в невезение, предпочитаю называть это волей Бога. Рекорд мог бы случиться, вы правы, но я ни о чем не жалею. Раньше я очень переживала по этому поводу, но сейчас уже мне достаточно в глубине души знать, что я могла и была готова его побить. В определенные моменты карьеры я была способна прыгать выше, чем кто-либо за всю историю. Не сложилось, но главное, что я про себя знаю: я могла!

— Если проанализировать, почему все-таки не сложилось?

— Наверное, я не делала на этом рекорде большого акцента. То есть, конечно, мечтала его побить, но думала так: если буду здорова, то все равно прыгну эту высоту рано или поздно. Даже планировала прыгать и выше — 2.11, 2.12 м... К сожалению, здоровье подвело. Я получила несколько травм, и тут уже стало не до рекорда.

В спортивные времена я была постоянно голодной

— Кто выиграет Олимпиаду в Токио — Мария Ласицкене или Ярослава Магучих?

— А как дела у Марии этой зимой?

— Не особенно хорошо, пока лучший результат — 2,00, в то время как у Магучих личный рекорд уже 2,06.

— Не знаю даже... Возможно, Мария сейчас увеличила тренировочные объемы, пожертвовав отчасти зимним сезоном, с тем чтобы быть в оптимальной форме к лету. У нее гораздо больше опыта, чем у Ярославы, и это тоже важно. Но на Олимпиаде будет важна любая мелочь — кто лучше справится с психологическим давлением, например.

— Вы можете представить, что сейчас переживает Ласицкене: она уже пропустила одну Олимпиаду в Рио из-за допинговых санкций, и теперь не факт, что поедет даже в Токио...

— Лучше не буду высказываться на эту тему. Это очень деликатный вопрос, и я бы предпочла на него не отвечать.

— Что самое крутое в жизни после спорта?

— Отсутствие стресса и давления. От тебя никто ничего не ждет, ты не просыпаешься каждое утро с мыслью, что должна стать еще лучше. Ты вообще никому ничего не должна. Не нужно следить за диетой, ведь в спортивные времена я была постоянно голодной...

— При этом внешне вы совсем не изменились.

— Конечно, изменилась! Просто я высокая, и поэтому незаметно. Но если честно, я все равно скучаю по тем ощущениям. Не думаю, что в обычной жизни я когда-то испытаю такие эмоции, как когда-то на стадионе. Это как наркотик. Но сейчас, мне кажется, я уже свободна от него. И даже могу спокойно смотреть прыжки в высоту и не испытываю при этом ни малейшего желания самой выйти в сектор.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— У меня нет четкого плана. В прошлом году поступила в университет, изучаю философию и теологию. Это не для бизнеса, просто для себя. В целом мне хотелось бы работать в легкой атлетике, но не в роли личного тренера. Скорее как консультант в любых сложных ситуациях: травмы, застой результатов, поражения... Все это я испытала на себе. Еще я очень хочу создать семью, на данный момент это мое главное желание. Но тут сложно иметь четкий план: нужно, чтобы все сложилось...

Бланка Влашич (Власич)

Родилась 8 ноября 1983 года в Сплите (Хорватия).

Тренеры — Йошко Влашич, Боян Маринович.

Личный рекорд — 2.08 м (2009).

Серебряный (2008) и бронзовый (2016) призер Олимпийских игр.

Двукратная чемпионка мира (2007, 2009). Двукратная чемпионка мира в помещениях (2008, 2010). Чемпионка Европы (2010).